Город будущего, ставший городом-призраком (Фото)

Южнокорейская утопия, расположенная в 40 км от Сеула, спустя 15 лет после закладки первого фундамента все еще не достроена. Первоначальная дата завершения проекта переносится уже в третий раз: сначала это был 2015, затем — 2018 и вот теперь — 2022 год.