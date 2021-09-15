Як жителі Кракова зберігають своє місто: досвід захисту екології та історичної спадщини

У Кракові роблять все можливе, щоб поліпшити екологію і зберегти історичний вигляд міста

Історія польського міста Краків розпочалася приблизно в 7 столітті. Він має багату історію, і в цьому стародавньому місті є багато місць, які століттями залишалися незмінними. Крім цього в 2014 році Краків був названий кращим туристичним містом в Європі.

Недавня стаття на сайті провідного цілодобового інформаційного телеканалу Euronews розповідає про те, як жителі міста об’єднують свої зусилля в боротьбі за збереження свого міста. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Однак і в Кракові є місця, які сильно змінилися за останні роки. Ознаки цих змін стають все більш помітними. Наприклад, величезна кількість автомобілів на дорогах.

Лукаш Франек, директор Управління громадського транспорту в Кракові, каже, що зараз на 1000 жителів припадає 700 автомобілів, а місто не було побудоване для такої кількості автомобілів.

"Ці машини просто не вписуються в наше місто. Наші вулиці в історичній частині міста не такі широкі, як у Варшаві, Вроцлаві і Познані", — пояснює він.

У місті, де проживає майже 1 мільйон жителів, проблема з якістю повітря, і боротьба з забрудненням ведеться в усіх напрямках.

Ініціативи по боротьбі із забрудненням

У Кракові тепер реалізується цілеспрямована політика щодо обмеження в’їзду приватних автомобілів в центр міста, а деякі вулиці відкриті тільки для жителів, велосипедистів та скутерів.

У місті є один з найбільших в Польщі пішохідних і велосипедних мостів.

Один з найбільших пішохідних мостів Польщі знаходиться в Кракові

У Кракові також запустили систему громадських електричних велосипедів в рамках проекту ЄС по досягненню викидів з низьким вмістом вуглекислого газу.

Марек Рибарчік, житель Кракова, який регулярно користується суспільною системою прокату велосипедів, каже, що задоволений ціною, оскільки "вони безкоштовні!". Але якщо серйозно, він вважає, що велосипеди розташовані в зручних місцях, і йому подобається той факт, що вони електричні.

Електрична громадська велосипедна система Кракова

Хто ж опоненти?

Зміни в транспортній системі Кракова були зустрінуті деяким опором.

Ті, хто проти цього, як правило, живуть в районах з обмеженим рухом транспорту і часто є підприємцями. У цих районах доставка товарів в ресторани і магазини дозволена тільки в певні години, а клієнтам взагалі заборонено їздити туди на автомобілях. Підприємці кажуть, що це безпосередньо впливає на їхній дохід.

Ізабела Бобула — підприємець з району Казімєж, де діють ці обмеження.

"Коли люди купують багато речей, вони вважають за краще їхати куди-небудь на машині, де вони можуть купити все в одному місці, і їм не потрібно тягати свої покупки в сумках або візках", — пояснює вона.

Влада Кракова визнаює, що знаює про це, і, хоча вони не мають наміру міняти шлях до більш чистого повітря, вони заявляють, що зроблять подальші кроки після консультацій з місцевими мешканцями.

Очікується, що ці консультації будуть проведені ближче до кінця або початку наступного року. За словами Анджея Кулига, заступника мера Кракова, "обговорення питань міської мобільності має вирішальне значення" для мера.

Він каже, що вони не хочуть нічого нав’язувати зверху, тому що хочуть працювати разом з місцевими жителями.

Коли настане час для переговорів?

Пандемія COVID-19 привела до того, що екологічні переговори були відкладені на деякий час.

Але оскільки багато жителів працюють віддалено, на вулицях з’являється менше машин. Якість повітря в Кракові відразу ж покращується в значній мірі.

У деяких районах Краків хоче реалізувати 15-хвилинну модель міста.

Мета цієї ініціативи — дати людям змогу в межах 15-хвилинної прогулянки або їзди на велосипеді. Для цього владі знадобиться зелене світло від жителів міста.

Ця історія — частина " Тижня мобільності " на Euronews. З 13 по 17 вересня 2021 роки ми вивчаємо тенденції, що формують майбутнє транспорту та особистої мобільності.