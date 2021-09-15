Как жители Кракова сохраняют свой город: опыт защиты экологии и исторического наследия

В Кракове делают все возможное, чтобы улучшить экологию и сохранить исторический облик города

История польского города Краков началась примерно в 7 веке. Он имеет богатую историю, и в этом древнем городе есть много мест, которые веками оставались неизменными. Помимо этого в 2014 году Краков был назван лучшим туристическим городом в Европе.

Недавняя статья на сайте ведущего круглосуточного информационного телеканала Euronews рассказывает о том, как жители города объединяют свои усилия в борьбе за сохранение своего города. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Однако и в Кракове есть места, которые сильно изменились за последние годы. Признаки этих изменений становятся все более заметными. Например, огромное количество автомобилей на дорогах.

Лукаш Франек, директор Управления общественного транспорта в Кракове, говорит, что сейчас на 1000 жителей приходится 700 автомобилей, а город не был построен для такого количества автомобилей.

"Эти машины просто не вписываются в наш город. Наши улицы в исторической части города не такие широкие, как в Варшаве, Вроцлаве и Познани", — поясняет он.

В городе, где проживает почти 1 миллион жителей, проблема с качеством воздуха, и борьба с загрязнением ведется по всем направлениям.

Инициативы по борьбе с загрязнением

В Кракове теперь реализуется целенаправленная политика по ограничению въезда частных автомобилей в центр города, а некоторые улицы открыты только для жителей, велосипедистов и скутеров.

В городе есть один из крупнейших в Польше пешеходных и велосипедных мостов.

Один из крупнейших пешеходных мостов Польши находится в Кракове

В Кракове также запустили систему общественных электрических велосипедов в рамках проекта ЕС по достижению выбросов с низким содержанием углекислого газа.

Марек Рыбарчик, житель Кракова, который регулярно пользуется общественной системой проката велосипедов, говорит, что доволен ценой, поскольку "они бесплатные!". Но если серьезно, он считает, что велосипеды расположены в удобных местах, и ему нравится тот факт, что они электрические.

Электрическая общественная велосипедная система Кракова

Кто же оппоненты?

Изменения в транспортной системе Кракова были встречены некоторым сопротивлением.

Те, кто против этого, как правило, живут в районах с ограниченным движением транспорта и часто являются предпринимателями. В этих районах доставка товаров в рестораны и магазины разрешена только в определенные часы, а клиентам вообще запрещено ездить туда на автомобилях. Предприниматели говорят, что это напрямую влияет на их доход.

Изабела Бобула — предприниматель из района Казимеж, где действуют эти ограничения.

"Когда люди покупают много вещей, они предпочитают ехать куда-нибудь на машине, где они могут купить все в одном месте, и им не нужно таскать свои покупки в сумках или тележках", — объясняет она.

Власти Кракова признают, что знают об этом, и, хотя они не намерены менять путь к более чистому воздуху, они заявляют, что предпримут дальнейшие шаги после консультаций с жителями.

Ожидается, что эти консультации будут проведены ближе к концу или началу следующего года. По словам Анджея Кулига, заместителя мэра Кракова, "обсуждение вопросов городской мобильности имеет решающее значение" для мэра.

Он говорит, что они не хотят ничего навязывать сверху, потому что хотят работать вместе с местными жителями.

Когда настанет время для переговоров?

Пандемия COVID-19 привела к тому, что экологические переговоры были отложены на некоторое время.

Но поскольку многие жители работают удаленно, на улицах появляется меньше машин. Качество воздуха в Кракове сразу же улучшилось в значительной степени.

В некоторых районах Краков хочет реализовать 15-минутную модель города.

Цель этой инициативы — дать людям все необходимое в пределах 15-минутной прогулки или езды на велосипеде. Для этого властям понадобится зеленый свет от жителей города.

Эта история — часть "Недели мобильности" на Euronews. С 13 по 17 сентября 2021 года мы изучаем тенденции, формирующие будущее транспорта и личной мобильности.