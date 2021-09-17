Херсон устаревший, Днепр некрасивый, Винница лучшая: что украинцы думают о своих городах (инфографика)

Винничане наиболее довольны своим городом.

Результаты всеукраинского опроса показали, что среди всех городов Украины жители Винницы наиболее удовлетворены качеством жизни и услуг. Местные считают, что живут в комфортном и современном уголке Украины. Кроме того, жители называют свой город самым красивым.

Результаты опроса опубликовали 16 сентября на сайте международного республиканского института, который действовал совместно с социальной группой "Рейтинг".

Индекс удовлетворенности качеством жизни в Виннице составил 3,6 из 5. Следующими в рейтинге является Луцк, Ивано-Франковск, Чернигов и Хмельницкий. Столица Украины Киев заняла 18 позицию. Последним в списке по качеству проживания оказался Херсон. Судя по статистике, жителей Черновцов, Николаева и Полтавы также не устраивают условия городов, ведь они находятся в конце рейтингового списка.

Уровень удовлетворенности качеством жизни

Что касается оценки красоты городов, то наиболее удовлетворены жители Винницы, на второй позиции Ивано-Франковск, а на третий Львов. Киев в этом опросе оказался где-то посередине рейтинга среди других городов.

Отзывы о красоте городов

Также участники опроса ответили на вопрос, считают ли свой город ухоженным и современным. Опять же первое место заняла Винница. Ее жители довольны транспортной инфраструктурой, чистотой, канализацией, дорогами, освещением, работой медицинских и спортивных учреждений. На втором месте оказался Ивано-Франковск, а на третьем — Харьков.

Мысли украинцев об ухоженносте городов

Данный опрос Международный республиканский институт совместно с соцгруппой "Рейтинг" проводил в 24 городах Украины в период с 12 мая по 3 июня 2021 г. в 24 городах Украины (в том числе оккупированных Россией Мариуполе Донецкой области и Северодонецке Луганской).

Опрос проводился среди украинцев в возрасте от 18 лет в домах 19 196 граждан. Статистическая погрешность не превышает 3,5%, а коэффициент досягаемости в среднем составляет 65%.

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