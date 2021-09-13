От Винницы до Херсона – где выгоднее всего вкладываться в квартиру

Недвижимость остается весьма эффективным инструментом для приумножения капитала.

Украинцы часто задумываются над тем, куда инвестировать средства, чтобы не только их не потерять, но и получить доход. Популярным вложением является недвижимость.

Геоинформационный портал «Увекон» проанализировал, в каких регионах Украины выгоднее покупать квартиры. Аналитики изучили данные как первичного, так и вторичного рынков.

Как свидетельствуют результаты исследования, выгоднее всего вкладываться в покупку недвижимости в Виннице и области – по итогам 2020 года цена на жилье там выросла на 26,6% и 25,5% соответственно.

Также прибыльно инвестировать в недвижимость в Хмельницкой, Закарпатской, Херсонской и ряде других областей. Интересно, что в этом перечне нет Киевской области, хотя в самой столице недвижимость на первичном рынке в 2020 году подорожала почти на 15%, но это составило лишь четвертій результат по стране после Винницы, Хмельницкого и Луцка. Меньше всего – на 10,3%, подорожало жилье в Херсоне.

По словам инвестиционного аналитика ГИС «Увекон» Романа Шепитько, при существующей средней ставке по депозитам (8,7%) и ОВГЗ (10,2%) в недвижимость имеет смысл вкладываться лишь в тех регионах, где рост цен на жилье по итогам 2020 года составил не менее 10,5%. Областей, которые подходили бы под это условие в стране насчитали 9.

Жилье в Виннице стремительно дорожает

Что до вторичного рынка жилья, то здесь лидером оказалась Хмельницкая область в которой цена выросла на 18%, лидером подорожания среди областных центров стал тот же Хмельницкий – 19%. При этом Киевская область заняла лишь пятое место, а сама столица и вовсе 14-е.

Хмельницкий - лидер среди облцентров Украины по росту цен на "вторичке"

Но все-таки столица оказалась лидером в одном сегменте — рост цен на 18,2% для домовладений сделал Киев фаворитом для вложений в частные дома, что во многом пересекается с тенденцией роста интереса украинцев к пригородному жилью.

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Как ранее писал «Телеграф» по итогам года рынку недвижимости в Украине прогнозируют рост цен до 25%, а эксперты считают данный механизм весьма выгодным для приумножения своих средств, но не без рисков.