Недоступные метры: сколько лет придется копить на квартиру в Киеве и в регионах (инфографика)

"Телеграф" сопоставил средние зарплаты в разных областях страны с ценами на жилье и выяснил, где собрать на квартиру получится быстрее всего

Вряд ли кто-то сможет сходу сказать, где накопить на покупку квартиры получится быстрее – в Ровно или во Львове. Да, в Ровенской области квартиры дешевле, но ведь и доходы жителей ниже. О том, как быстро получится купить квартиру в разных регионах Украины, получая среднестатистическую зарплату, — в сегодняшнем материале «Телеграфа».

Все относительно

Для начала отметим, что все подобные расчеты слишком условны, как и условны любые среднестатистические цифры: недаром их постоянно критикуют и называют «средней температурой по больнице».

Например, средняя зарплата в Украине в августе 2021-го составила 13 997 грн, но вряд ли у вас найдется хоть один знакомый с именно такой зарплатой. Кто-то заработал больше, кто-то меньше, а в среднем вышло чуть меньше 14 тыс. грн.

То же самое и со стоимостью квартир. Не секрет, что стоимость жилья одинаковой площади даже в одном городе может различаться в разы: это зависит от района, возраста дома, его состояния, инфраструктуры, близости метро и транспортных развязок, наличия охраняемой территории вокруг дома, ремонта квартиры и массы других факторов. Так что, средняя цена квартиры мало о чем говорит, но, тем не менее, этот показатель является очень популярным в статистике, аналитике, расчетах и т.д.

Читайте также: Категория Недвижимость Рынок недвижимости в кризисе из-за карантина: как можно на этом заработать Карантин сказался на рынке не движимости, начав диктовать свои правила и меняя цены на покупку и аренду жилья в Украине

Несмотря на то, что соотношение зарплаты и стоимости жилья по отдельной области несут нам не так уж много информации, общая статистика по стране даст вполне четкие представления о доступности жилья в разных регионах Украины. Относительные цифры покажут, в каких областях на собственное жилье получится заработать быстрее всего, а в каких ждать придется очень долго. То есть, другими словами, мы получим вполне четкую информацию относительно соотношения стоимости квадратных метров и заработных плат жителей разных областей страны.

Определяемся с исходными данными

Способов расчета доступности жилья существует множество. Одни берут для расчета одного человека со средней зарплатой, другие — семью из двух человек (два работающих взрослых), третьи – из трех (два работающих взрослых плюс ребенок). Кто-то вычитает из зарплат налоги, кто-то – расходы «на жизнь», кто-то предполагает, что люди будут откладывать на покупку жилья половину бюджета, а кто-то берет для расчетов всю «грязную» зарплату целиком.

Отметим: несмотря на то, что, не вычитая налоги, «накопить» на квартиру получится быстрее (естественно, только на бумаге), для сравнения доступности по регионам это не будет иметь большого значения. Да, по срокам получится оперативнее, но области расположатся в полученных рейтингах примерно в одном и том же порядке.

Читайте также: Категория Деньги Налог на недвижимость в Украине – сколько и кому надо платить По 90 гривен за квадрат — сколько придется платить за большую квартиру в будущем году

Мы для своих расчетов взяли одного человека со среднестатистической зарплатой, из которой вычли налоги (налог на доходы физлиц 18% и военный сбор 1,5%) и минимальную сумму на проживание в размере законодательно установленного прожиточного минимума для трудоспособных лиц (2379 грн).

Что касается квартиры, то чаще всего для сравнения аналитики берут однокомнатную квартиру, хотя иногда «замахиваются» и на двушку: мол, семья, дети, однокомнатной мало. Но все же более логичным нам кажется начинать покупку жилья с небольшой площади: так и накопить выйдет быстрее, и за коммуналку не надо будет переплачивать. А в перспективе в случае необходимости можно будет расширяться – ведь начало-то уже положено!

Руководствуясь такой логикой, мы взяли для расчетов однокомнатную квартиру на первичном рынке, а данные о средней стоимости такого жилья по каждому региону нам предоставили аналитики OLX Недвижимость.

Как считали

Для понимания приведем пример расчета для Киевской области.

По данным Госстата, средняя зарплата в области в августе 2021-го составила 14 228 грн. Вычитаем НДФЛ (18%) и военный сбор (1,5%) и выходим на сумму 11 454 грн «чистыми». Из этой суммы вычитаем прожиточный минимум для трудоспособных (2379 грн) и получаем в остатке 9075 грн.

Согласно данным OLX, средняя стоимость однокомнатной квартиры на первичном рынке в Киевской области составила $43 637, что по курсу 26,7 грн за доллар составляет 1 165 108 грн.

Делим эту сумму на 9 075 и получаем: накопить на новую однокомнатную квартиру у жителей Киевской области получится за 128 месяцев или почти за 11 лет (если быть точными — за 10,7 лет).

Сделав аналогичные расчеты по другим регионам, мы получили, что быстрее всего сейчас накопить на квартиру получится в Донецкой и Луганской областях. И в этом нет ничего неожиданного, поскольку в этих регионах жилье, в основном, продают, а не покупают, соответственно, стоимость недвижимости снижается. К тому же, не следует забывать, что крупнейшие города этих областей – Донецк и Луганск – находятся на неподконтрольных территориях, и, следовательно, в общую статистику не попали, что также снизило среднюю цену жилья по области.

Жителю Ивано-Франковской области для того, чтобы переступить порог собственной квартиры, нужно будет «затянуть пояс» всего на 6 лет – здесь продаются самые недорогие квартиры в стране, если не считать Луганской области.

Почти вдвое дольше – без малого 11 лет – придется копить на квартиру жителям Киевской, Львовской и Черновицкой областей. В Киевском и Львовском регионах стоимость квартир приближается к столичным ценам, а вот зарплаты на треть ниже. В Черновицкой области свои нюансы: здесь у жителей настолько низкие доходы (в среднем вдвое ниже, чем в Киеве), что относительно невысокая стоимость квартир не спасает.

Чтобы обзавестись столичной однушкой, жителю Киева со средней киевской зарплатой потребуется 8,5 лет. Цены на столичные метры зашкаливают, но и зарабатывают жители столицы в полтора раза больше, чем в среднем по Украине.

Сколько лет нужно собирать на жилье в разных регионах Украины

Больше 5-6 лет копить не стоит

Эксперты отмечают, что копить на собственное жилье более пяти-шести лет имеет мало смысла. Деньги, в том числе и валюта, обесцениваются, а ситуация на рынке меняется. К тому же настолько долгая реализация цели изматывает и чревата выгоранием.

Очевидных выхода из ситуации – два: либо накопить первоначальный взнос и взять ипотеку, либо ускорить процесс зарабатывания.

Как уже отмечалось выше, указанные цены являются средними, то есть всегда можно найти жилье подешевле и тем самым ускорить процесс покупки. Да и зарплаты тех, кто ставит в ближайшие цели покупку жилья, как правило, выше средних. С другой стороны, если человек в период накопления снимает жилье, то момент покупки собственной квартиры вообще уходит за горизонт.

Все популярнее среди молодых украинцев, которые по тем или иным причинам не смогли найти свое место под солнцем в родной стране, становятся поездки на заработки в Европу. Даже работая неквалифицированным рабочим на польском заводе и откладывая половину заработка, на квартиру в Киеве получится накопить за 4-5 лет, в других европейских странах – еще быстрее.

Но здесь возникает резонный вопрос: захотят ли украинцы, которые несколько лет жили и работали в Европе, возвращаться с заработанными деньгами в Украину, чтобы купить здесь жилье? Эксперты говорят, что, выбирая страну для заработков, украинцы все чаще отдают предпочтение тем городам и странам, где они бы хотели остаться навсегда. И если наши сограждане не будут видеть на родине реальные изменения к лучшему, они просто сюда не вернутся, ведь первый шаг для эмиграции они уже сделали.