Недвижимость в Украине: слишком дорогая, чтобы покупать, но и дешеветь не будет

Эксперты назвали главные тенденции рынка недвижимости 2021 года

Покупка собственной недвижимости для многих украинцев остается если и несбыточной, то достаточно отдаленной мечтой, на что требуется от 6 до 11 лет, правда без учета повседневных расходов и инфляции.

Дорого и сердито

Причина тому – дороговизна украинских квадратных метров, что стало основным фактором, влияющим на развитие сферы жилой недвижимости в Украине.

Так, по словам Юрия Питы, президента Ассоциации риелторов Украины, с 2020 года цена жилья в новостройках выросла в среднем на 35-40% с увеличением количества сделок примерно на 30%. Так в Киеве средняя цена квадратного метра в 2021 году выросла с 27 до 34 тысяч гривен.

Однако такой слишком быстрый процесс привел к падению спроса на жилье, который по итогам года составит порядка 30%.

С другой стороны, снижение числа новостроев, уменьшение пандемийных ограничений и вложение в недвижимость как лучший способ сберечь накопления, ведет к тому, что цены на жилье снижаться не будут. В наиболее популярных для приобретения недвижимости городах таких как Киев, Харьков, Одесса, Днепр и Львов падения цен ждать не стоит точно. В других областных центрах возможно снижение цен на 5-15% со стороны застройщиков.

Читайте также: Категория Недвижимость Рынок недвижимости в кризисе из-за карантина: как можно на этом заработать Карантин сказался на рынке не движимости, начав диктовать свои правила и меняя цены на покупку и аренду жилья в Украине

Вторичный рынок жилья также сильно ощутил снижение спроса, который упал в зависимости от региона на 20-35%. Тем не менее и тут ждать падения цен не стоит, максимум – снижения на 5-7% в ближайшие полгода. Правда это просто вернет стоимость жилья к уровню начала 2021 года.

Аренда может подешеветь на 10% для отдельных счастливцев

Что касается рынка аренды жилья, то здесь также вероятно некоторое снижение ее стоимости в связи с традиционной нехваткой жильцов и ростом расходов на отопление в зимний период.

Впрочем, радоваться жильцам особо не придется, ведь скорее всего аренду снизят 10-15% владельцев жилья и всего на 300-500 гривен.

Если учесть, что стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Днепре, Львове, Харькове и Одессе начинается от 4500 гривен, в лучшем случае скидка составит 10%. В Киеве, где стоимость аренды такого же жилья начинается с 8 тысяч гривен, снижение составит порядка 5%.

Но даже такая скидка для 10-15% украинцев, снимающих жилье будет распространяться лишь до марта-апреля.

Тем временем счастливым обладателям квадратных метров жилья стоит готовиться к уплате налога на недвижимость в 2022 году, который составит до 90 гривен за каждый «квадрат», превышающий определенный лимит. Также коммунальные услуги могут уже в январе 2022 года здорово вырасти в цене за счет роста тарифа на распределение газа в 3-5 раз.