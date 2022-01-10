Рус

Назад в СРСР? Чи правда в Україні можуть запровадити продуктові талони

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
255
Інтернет-користувачі жартома "завантажили" радянський талон у "Дію" Новина оновлена 10 січня 2022, 13:14
Інтернет-користувачі жартома "завантажили" радянський талон у "Дію"

Українці жартують про Радянський Союз та викладають у мережу меми з фотофактами тих років

Через стрибок цін на енергоносії у 2021 році в Україні подорожчають продукти. І не виключено, що держава за прикладом США видаватиме українцям продуктові картки, щоб пом’якшити удар по незахищеним верствам населення. Втім, ця новина викликала безліч обурення серед українців, які бачать у всьому цьому не приклад Штатів, а повернення до талонів на продукти часів СРСР.

Про те, що в Україні можуть з’явитися якісь продуктові картки, заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко, якого цитує ВВС Ukraine. Цей крок поряд із соцвиплатами, за словами чиновника, є можливим антикризовим заходом.

"Це можуть бути і додаткові виплати для компенсації зростання цін, і запровадження food stamps у системі "Дія" — так званих "продуктових чеків", як це практикується в США", — сказав Устенко.

І хоч дана інформація поки що є лише можливим варіантом, українці задаються питаннями: звідки у незаможних смартфони з "Дією" і навіщо взагалі потрібно повертатися за часів Союзу, коли народ отримував продукти саме за такими талонами.

У мережі вже "гуляють" меми та жарти, зокрема — фото електронного уряду з радянським талоном на їжу всередині.

Оновлена "Дія" із радянським талоном очима українців
Оновлена "Дія" із радянським талоном очима українців
Продуктові талони породили жарти та меми
Продуктові талони породили жарти та меми
Багато хто згадує радянський час
Багато хто згадує радянський час
Талони на ковбасу та м’ясо в СРСР
Талони на ковбасу та м’ясо в СРСР
Реакція українців
Реакція українців
Багато хто переконаний, що це крок назад
Багато хто переконаний, що це крок назад

Нагадаємо, вже навесні плата за постачання природного газу в Україні може значно зрости, і це стосуватиметься всіх.

Також ми писали, що в Кабміні прийняли ухвалу, за допомогою якої в Україні стримуватимуть різке зростання цін на продукти першої необхідності. Адже українцям у 2022 році обіцяють зростання цін на всі основні продукти харчування, насамперед хліб, деякі крупи, цукор, овочі, молоко та м’ясо.

Теги:
#Продукти #Подорожчання #Подорожчання продуктів #Талони
Євгену Андрійковцю було 32 роки
В регіонах
У лісі загинув командир поліції Житомирщини: що сталося (фото)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Євгену Андрійковцю було 32 роки
У лісі загинув командир поліції Житомирщини: що сталося (фото)
Дата публікації
Категорія
Путін обіцяє вивести війська з гарячої точки, проте поспішати із цим не будуть
Путін після введення військ до Казахстану згадав про Україну (відео)
Дата публікації
Категорія
Збільшення пенсій торкнулося поки не всіх
В Україні розпочали виплату підвищених пенсій: хто може розраховувати на доплату
Дата публікації
Категорія
За ігнорування огляду машини передбачено великий штраф
Техогляд авто в Україні: для кого він стане обов’язковим у 2022 році
Дата публікації
Категорія
Свої статуетки отримали Вілл Сміт та Ніколь Кідман
"У руках пса" з Камбербетчем та "Король Річард" зі Смітом: названо лауреатів премії "Золотий глобус-2022"