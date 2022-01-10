Назад в СРСР? Чи правда в Україні можуть запровадити продуктові талони

Українці жартують про Радянський Союз та викладають у мережу меми з фотофактами тих років

Через стрибок цін на енергоносії у 2021 році в Україні подорожчають продукти. І не виключено, що держава за прикладом США видаватиме українцям продуктові картки, щоб пом’якшити удар по незахищеним верствам населення. Втім, ця новина викликала безліч обурення серед українців, які бачать у всьому цьому не приклад Штатів, а повернення до талонів на продукти часів СРСР.

Про те, що в Україні можуть з’явитися якісь продуктові картки, заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко, якого цитує ВВС Ukraine. Цей крок поряд із соцвиплатами, за словами чиновника, є можливим антикризовим заходом.

"Це можуть бути і додаткові виплати для компенсації зростання цін, і запровадження food stamps у системі "Дія" — так званих "продуктових чеків", як це практикується в США", — сказав Устенко.

І хоч дана інформація поки що є лише можливим варіантом, українці задаються питаннями: звідки у незаможних смартфони з "Дією" і навіщо взагалі потрібно повертатися за часів Союзу, коли народ отримував продукти саме за такими талонами.

У мережі вже "гуляють" меми та жарти, зокрема — фото електронного уряду з радянським талоном на їжу всередині.

Оновлена "Дія" із радянським талоном очима українців

Продуктові талони породили жарти та меми

Багато хто згадує радянський час

Талони на ковбасу та м’ясо в СРСР

Реакція українців

Багато хто переконаний, що це крок назад

Нагадаємо, вже навесні плата за постачання природного газу в Україні може значно зрости, і це стосуватиметься всіх.

Також ми писали, що в Кабміні прийняли ухвалу, за допомогою якої в Україні стримуватимуть різке зростання цін на продукти першої необхідності. Адже українцям у 2022 році обіцяють зростання цін на всі основні продукти харчування, насамперед хліб, деякі крупи, цукор, овочі, молоко та м’ясо.