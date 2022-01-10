Назад в СРСР? Чи правда в Україні можуть запровадити продуктові талони
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Українці жартують про Радянський Союз та викладають у мережу меми з фотофактами тих років
Через стрибок цін на енергоносії у 2021 році в Україні подорожчають продукти. І не виключено, що держава за прикладом США видаватиме українцям продуктові картки, щоб пом’якшити удар по незахищеним верствам населення. Втім, ця новина викликала безліч обурення серед українців, які бачать у всьому цьому не приклад Штатів, а повернення до талонів на продукти часів СРСР.
Про те, що в Україні можуть з’явитися якісь продуктові картки, заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко, якого цитує ВВС Ukraine. Цей крок поряд із соцвиплатами, за словами чиновника, є можливим антикризовим заходом.
"Це можуть бути і додаткові виплати для компенсації зростання цін, і запровадження food stamps у системі "Дія" — так званих "продуктових чеків", як це практикується в США", — сказав Устенко.
І хоч дана інформація поки що є лише можливим варіантом, українці задаються питаннями: звідки у незаможних смартфони з "Дією" і навіщо взагалі потрібно повертатися за часів Союзу, коли народ отримував продукти саме за такими талонами.
У мережі вже "гуляють" меми та жарти, зокрема — фото електронного уряду з радянським талоном на їжу всередині.
Нагадаємо, вже навесні плата за постачання природного газу в Україні може значно зрости, і це стосуватиметься всіх.
Також ми писали, що в Кабміні прийняли ухвалу, за допомогою якої в Україні стримуватимуть різке зростання цін на продукти першої необхідності. Адже українцям у 2022 році обіцяють зростання цін на всі основні продукти харчування, насамперед хліб, деякі крупи, цукор, овочі, молоко та м’ясо.
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