Зачепить кожну сім’ю: цього року українцям доведеться більше платити за газ

Вже влітку доставка природного газу може подорожчати вдвічі, що коштуватиме тисячі гривень щорічно.

Наступ 2022 року привніс чимало змін у житті українців, серед яких новий тариф на доставку природного газу. Примітно, що газорозподільні компанії хотіли збільшити плату за послуги в 3-5 разів, але НКРЕКУ затвердило зовсім невелике зростання тарифу.

Проте, за даними Ubr.ua, вже навесні плата за постачання природного газу в Україні може значно зрости.

Чому газ подорожчає?

Як повідомляє видання, ще у грудні НКРЕКУ хотів зобов’язати компанію "Оператор ГТС" компенсувати витрати облгазів на постачання природного газу.

Простіше кажучи, ВГТС повинен був спрямовувати частину газу з газотранспортної системи України облгазам для зниження їх витрат та здешевлення "блакитного палива". Однак у "Операторі ГТС" повідомили, що не мають на це права, оскільки зобов’язані здійснювати перекачування російського газу до Європи.

Водночас, як випливає з листа компанії, опублікованого нардепом Олексієм Кучеренком, НАК "Нафтогаз", який постачає облгазам "блакитне паливо" як компенсацію втрат технологічного палива, відбирає його у ВГТС.

В результаті, як стверджує компанія в листі, в січні-березні Україні може не вистачити 1,5 млрд. кубометрів природного газу, компенсувати які ні звідки.

Порятунок галузі – зростання цін

На думку експертів, запасів природного газу в Україні не вистачить для всіх споживачів.

Так, енергоексперт Юрій Корольчук у коментарі UBR зазначив, що дефіцит складе 2,7 млрд кубометрів газу, а тариф на розподіл газу для компенсації втрат технологічного газу має становити мінімум 2,5 гривні за 1 кубометр замість нинішніх менше ніж 2 гривні.

Олексій Кучеренко впевнений, що тариф на розподіл газу (якщо "Нафтогаз" перестане компенсувати облгазам втрати), може зрости до 4-5 гривень. У цьому випадку кожна українська сім’я платитиме лише за розподіл близько 10 тисяч гривень на рік, не рахуючи вартості самого палива.

Співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Маруніч заспокоює, що до закінчення опалювального сезону тариф точно не зросте, але вже влітку може статися значне подорожчання.

За даними ВГТС за 2 січня в Україні:

було видобуто 55,5 млн. кубів власного природного газу;

надійшло з РФ для подальшого транзиту до Європи – 61,3 млн. кубометрів,

відправлено до Європи — 64,3 млн кубометрів;

з підземних газосховищ відібрано 67,6 млн. кубометрів газу, залишилося 13,5 млрд. кубометрів.

Як раніше писав "Телеграф", у 2022 році на українців очікує зростання тарифів на послуги ЖКГ, які за прогнозом чиновників складуть: опалення – 6%, вода – 11%, газ – 13%. Електроенергія ж, швидше за все, не подорожчає.