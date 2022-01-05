Коснется каждой семьи: в этом году украинцам придется больше платить за газ

Уже летом доставка природного газа может подорожать вдвое, что обойдется в тысячи гривен ежегодно

Наступление 2022 года привнесло немало изменений в жизни украинцев, среди которых — новый тариф на доставку природного газа. Примечательно, что газораспределяющие компании хотели увеличить плату за свои услуги в 3-5 раз, но НКРЭКУ утвердило совсем небольшой рост тарифа.

Тем не менее по данным Ubr.ua уже весной плата за поставку природного газа в Украине может значительно вырасти.

Почему газ подорожает?

Как сообщает издание, еще в декабре НКРЭКУ хотел обязать компанию "Оператор ГТС" компенсировать расходы облгазов на поставки природного газа.

Проще говоря, ОГТС должен был направлять часть газа из газотранспортной системы Украины облгазам для снижения их расходов и удешевления "голубого топлива". Однако в "Операторе ГТС" сообщили, что не имеют на это права, так как обязаны осуществлять перекачку российского газа в Европу.

Вместе с тем, как следует из письма компании, опубликованного нардепом Алексеем Кучеренко, НАК "Нафтогаз", поставляющий облгазам "голубое топливо" в качестве компенсации потерь технологического топлива, отбирает его у ОГТС.

В результате, как утверждает компания в письме, в январе-марте Украине может не хватить 1,5 млрд кубометров природного газа, компенсировать которые неоткуда.

Спасение отрасли – рост цен

По мнению экспертов, существующих запасов природного газа в Украине не хватит для всех потребителей.

Так, энергоэксперт Юрий Корольчук в комментарии UBR отметил, что дефицит составит 2,7 млрд кубометров газа, а тариф на распределение газа для компенсации потерь технологического газа должен составлять минимум 2,5 гривны за 1 кубометр вместо нынешних менее 2 гривен.

Алексей Кучеренко уверен, что тариф на распределение газа (если "Нафтогаз" перестанет компенсировать облгазам потери), может вырасти до 4-5 гривен. В этом случае каждая украинская семья будет платить только за распределение порядка 10 тысяч гривен в год, не считая стоимости самого топлива.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич успокаивает, что до окончания отопительного сезона тариф точно не вырастет, но уже летом может случиться значительное подорожание.

По данным ОГТС за 2 января в Украине:

было добыто 55,5 млн кубов собственного природного газа;

поступило из РФ для дальнейшего транзита в Европу – 61,3 млн кубометров,

отправлено в Европу — 64,3 млн кубометров;

из подземных газохранилищ отобраны 67,6 млн кубометров газа, осталось 13,5 млрд кубометров.

Как ранее писал "Телеграф", в 2022 году украинцев ожидает рост тарифов на услуги ЖКХ, которые по прогнозу чиновников составят: отопление – 6%, вода – 11%, газ – 13%. Электроэнергия же, скорее всего, не подорожает.