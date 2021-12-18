Укр

Немецкий вице-канцлер назвал "Северный поток-2" геополитической ошибкой

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Северный поток-2 уже построен Новость обновлена 18 декабря 2021, 15:19
Северный поток-2 уже построен

Газопровод пока не запущен, есть определенные юридические препятствия.

Газопровод "Северный поток-2", который президент Украины Владимир Зеленский считает угрожающим безопасности для значительной части Европы, немецкий вице-канцлер и министр экономики и защиты климата Роберт Хабек назвал "ошибкой с геополитической точки зрения".

Такое мнение он высказал в интервью изданию FAZ.

Он отметил, что несмотря на то, что постройку газопровода поддерживали только Германия и Австрия, его все же возвели и вопрос запуска "СП-2" не решен.

Напомним, начало использования газопровода "Северный поток-2" еще не произошло из-за ряда причин. Среди них — требование законодательства, чтобы компания-транзитер и поставщик имели разных владельцев. В ноябре процесс регистрации приостановили до создания в Германии газопроводной управляющей компании.

Вопрос влияния газопровода на безопасность напрямую касается Украины, поскольку до введения в эксплуатацию газопровода транзит идет по территории нашей страны. Также он дает возможность РФ давить на Европу, где стоимость газа бьет исторические рекорды, а также может повлиять на вторжение в Украину. Если "Северный поток-2" запустят, у Украины будет меньше вариантов влияния на РФ.

Хабек напомнил, что в случае агрессии РФ будут приняты жесткие меры и "нет запретов на обдумывание (мер)". Как ранее писал "Телеграф", немецкий канцлер Олаф Шольц заявлял, что "СП-2" будет перекрыт в случае эскалации.

Теги:
#Германия #Газопровод #Северный поток-2
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