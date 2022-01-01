В Украине изменились тарифы на распределение газа: чего ждать от платежек в новом году

Цена на доставку газа не выросла в 3-5 раз, но все равно изменилась.

Новый 2022 год встретил украинцев рядом неприятных изменений, среди которых и рост цен на коммунальные услуги, а также на природный газ.

В ситуации разбирался "Телеграф".

Еще в ноябре местные облгазы подали расчеты в НКРЭКУ, согласно которым предлагалось изменить цену на распределение и доставку газа конечным потребителями. Согласно им цены на услуги могли вырасти в 3-5 раз, однако в конечном итоге этого не произошло.

Несмотря на это, стоимость доставки газа все же изменилась, но не настолько критично.

Для сравнения "Винницагаз" подняла стоимость распределения одного кубометра газа с 1,68 до 1,76 гривны без учета НДС. У некоторых, например, "Львовгаза", цена услуг возросла всего на 1 копейку, что останется практически незамеченным конечными потребителями.

А некоторые и вовсе снизили стоимость услуг. Например, услуги "Кировоградгаза" подешевели с 1,6 грн до 1,49 грн без НДС.

Что касается стоимости самого газа, то потребители на годовом тарифе перемен не заметят до конца апреля, им все так де придется платить от 7,79 до 13,5 грн за кубометр. Потребителям на месячном тарифе повезло меньше, для них стоимость голубого топлива будет зависеть от ситуации на рынке и не исключено, что она может достигать даже 40 гривен.

Вместе с тем ожидается, что к концу года стоимость газа значительно вырастет. Это признают и власти Украины, но конкретных цифр пока не озвучивают.