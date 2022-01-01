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В Україні змінилися тарифи на розподіл газу: чого чекати від платіжок у новому році

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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В Україні змінено ціни на розподіл та доставку газу
В Україні змінено ціни на розподіл та доставку газу

Ціна на доставку газу не зросла у 3-5 разів, але все одно змінилася.

Новий 2022 рік зустрів українців низкою неприємних змін, серед яких зростання цін на комунальні послуги, а також на природний газ.

У ситуації розбирався "Телеграф".

Ще у листопаді місцеві облгази подали розрахунки до НКРЕКУ, згідно з якими пропонувалося змінити ціну на розподіл та доставку газу кінцевим споживачам. Згідно з ними ціни на послуги могли зрости в 3-5 разів, проте зрештою цього не сталося.

Попри це, вартість доставлення газу все ж таки змінилася, але не настільки критично.

Для порівняння "Вінницягаз" підвищила вартість розподілу одного кубометра газу з 1,68 до 1,76 гривні без урахування ПДВ. У деяких, наприклад, "Львівгазу", ціна послуг зросла лише на 1 копійку, що залишиться практично непоміченим кінцевими споживачами.

А деякі взагалі знизили вартість послуг. Наприклад, послуги "Кіровоградгазу" подешевшали з 1,6 грн до 1,49 грн без ПДВ.

Що стосується вартості самого газу, то споживачі на річному тарифі змін не помітять до кінця квітня, їм все так, де доведеться платити від 7,79 до 13,5 грн за кубометр. Споживачам на місячному тарифі пощастило менше, для них вартість блакитного палива залежатиме від ситуації на ринку і не виключено, що вона може сягати навіть 40 гривень.

Водночас очікується, що до кінця року вартість газу значно зросте. Це визнає і влада України, але конкретних цифр поки що не озвучують.

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#Газ #Ціна на газ
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