Назад в СССР? Правда ли в Украине могут ввести продуктовые талоны

Украинцы шутят про Советский Союз и выкладывают в сеть мемы с фотофактами тех лет

Из-за скачка цен на энергоносители в 2021 году в Украине подорожают продукты. И не исключено, что государство по примеру США будет выдавать украинцам продуктовые карточки, чтобы смягчить удар по незащищенным слоям населения. Впрочем, эта новость вызвала уйму негодования среди украинцев, которые видят во всем этом не пример Штатов, а возврат к талонам на продукты времен СССР.

О том, что в Украине могут появиться некие продуктовые карточки, заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко, которого цитирует BBC Ukraine. Этот шаг наряду с соцвыплатами, по словам чиновника, является возможной антикризисной мерой.

"Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение food stamps в системе "Дия" — так называемых "продуктовых чеков", как это практикуется в США", — сказал Устенко.

И хоть данная информация пока является лишь возможным вариантом, украинцы задаются вопросами: откуда у малоимущих смартфоны с "Дией" и зачем вообще нужно возвращаться во времена Союза, когда народ получал продукты именно по таким вот талонам.

В сети уже "гуляют" мемы и шутки, в частности — фото электронного правительства с советским талоном на еду внутри.

Обновленная "Дия" с советским талоном глазами украинцев

Продуктовые талоны породили шутки и мемы

Многие вспоминают советское время

Талоны на колбасу и мясо в СССР

Реакция украинцев

Многие убеждены, что это шаг назад

Напомним, уже весной плата за поставку природного газа в Украине может значительно вырасти, и это коснется всех.

Также мы писали, что в Кабмине приняли постановление, с помощью которого в Украине будут сдерживать резкий рост цен на продукты первой необходимости. Ведь украинцам в 2022 году обещают рост цен на все основные продукты питания, прежде всего хлеб, некоторые крупы, сахар, овощи, молоко и мясо.