Держава розщедриться: які соцвиплати очікують українців у 2022 році

У наступному році в Україні планується зростання прожиткового мінімуму, що спричинить покращені умови соцпідтримки.

Остаточно ухваливши 2 листопада державний бюджет на 2022 рік, парламент заклав рівень соціальної підтримки, який надаватиме українцям держава.

Залежно від стажу, віку та інших умов українські пенсіонери матимуть змогу отримувати наступного року не менше 2093 гривень, а середній її розмір перевищить 4000 гривень.

Виростуть також соціальні виплати на дітей, залежно від їхнього статусу та віку. Наскільки вагомою наступного року буде держдопомога, розбирався " Телеграф ".

Прожитковий мінімум зросте

Основним показником, який головним чином впливає розмір соцвиплат, є мінімальний прожитковий мінімум. Він встановлюється окремо для працездатних громадян та осіб, які втратили працездатність, а також дітей залежно від віку останніх.

Так, прожитковий мінімум для працездатних українців становитиме:

2481 гривня з 1 грудня 2021 року;

2600 гривень із 1 липня 2022 року;

2684 гривні з 1 грудня 2022 року.

Для осіб, які втратили працездатність, мінімум становить 1934, 2027 та 2093 гривні відповідно.

Читайте також: Категорія Економіка та Фінанси Українцям до кінця року ще двічі перерахують пенсії: подробиці У перший місяць зими українцям підвищать прожитковий мінімум та мінімальну зарплату. Це позначиться і на пенсії.

Для дітей, залежно від віку, мінімум встановлено у розмірі:

для дітей до 6 років: з 1 грудня 2021 р. – 2100 грн, з 1 липня 2022 р. – 2201 грн, з 1 грудня 2022 р. – 2272 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 грудня 2021 р. – 2618 грн, з 1 липня 2022 р. – 2744 грн, з 1 грудня 2022 р. – 2833 грн.

Соцвиплати на дітей

Серйозно зміняться соціальні виплати на неповнолітніх, і найбільше вони збільшаться для дітей із тяжкими захворюваннями, які не були визнаними інвалідами. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України, вже з 1 січня 2022 року виплати будуть наступними: діти до 6 років – 4200 гривень (замість нинішніх 1934 гривень), та від 8 до 18 років – 5236 гривень.

Також зміняться виплати на дітей, над якими встановлено опіку та піклування. Так, українцям віком від 0 до 6 років допомога виплачуватиметься у розмірі:

з 1 грудня 2021 р. — 5250 грн;

з 1 липня 2022 р. — 5502,5 грн;

з 1 грудня 2022 р. — 5680 грн.

А на дітей від 6 до 18 років виплати будуть наступними:

з 1 грудня 2021 р. — 6545 грн;

з 1 липня 2022 р. — 6860 грн;

з 1 грудня 2022 р. — 7082,5 грн.

При народженні першої дитини мати зможе отримати виплату в 41 280 гривень, з яких 10 320 нараховуватиметься відразу і по 860 грн щомісяця наступні 3 роки.

Втім, якщо Верховна Рада проголосує законопроект №5585, то розмір виплати може зрости до 50 тисяч гривень.

Також батьки зможуть скористатися монетизацією "бебі-боксу" та отримати виплату грошима від держави у розмірі 3 прожиткових мінімумів на дитину до 6 років. Тобто з 1 січня 2022 року — 6300 гривень, з липня — 6603 гривні та з 1 грудня — 6816 гривень.

Допомога з безробіття та виплати з інвалідності

Також у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму для працездатних осіб зросте максимальний розмір допомоги безробітним. Таким чином, з 1 січня максимальний розмір складе 9924 гривні. У грудні цей максимум досягне 10 736 гривень.

Крім того, з 1 січня збільшиться пенсія у зв’язку із втратою годувальника та становитиме 1934 грн. При цьому виплата на двох осіб, які втратили годувальника, зросте до 2320,8 грн., на трьох і більше — до 2901 грн.

Пенсії особам з інвалідністю, отриманою на війні, з 1 січня 2022 року підвищаться до 12 571 гривні для І групи, до 10 153,5 грн для ІІ групи, та до 6962,4 грн для ІІІ групи. Мінімальна пенсія учасника бойових дій із 1 січня становитиме 4061,4 грн.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Мінсоцполітики України продовжує просувати ідею впровадження в Україні накопичувальної системи пенсії.