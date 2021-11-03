Українцям до кінця року ще двічі перерахують пенсії: подробиці

У перший місяць зими українцям підвищать прожитковий мінімум та мінімальну зарплату. Це позначиться і на пенсії.

До кінця 2021 року в Україні планується ще два підвищення розміру пенсії. Очікується, що українські громадяни це помітять вже з першого грудня.

Про це свідчать дані Пенсійного фонду України.

Зокрема очікується, що з 1 грудня буде підвищено прожитковий мінімум, що позначиться на розмірі мінімальної пенсії за віком та на розмір доплат за наднормативний стаж.

У ПФУ стверджують, що зростуть розміри надбавок, доплат, підвищень та мінімальних пенсійних виплат.

Крім того, там нагадали, що з грудня в Україні буде підвищено мінімальну заробітну плату, яка зросте з 6000 до 6500 гривень.

Це також вплине на пенсії для людей віком 65 років, вона підросте до 2600 гривень, що становить 40% від "мінімалки".

Як повідомлялося раніше, у ПФУ раніше порахували, що близько 15% українських пенсіонерів (близько 1,6 мільйона осіб) отримують пенсії нижче 2000 гривень.

Водночас у Мінсоцполітики обіцяють, що наступного року на українців чекає ще 12 етапів підвищення розміру пенсійних виплат.