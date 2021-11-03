Украинцам до конца года еще дважды пересчитают пенсии: подробности

В первый месяц зимы украинцам повысят прожиточный минимум и минимальную зарплату. Это скажется и на пенсиях.

К концу 2021 года в Украине ожидается еще два повышения размера пенсии. Ожидается, что украинские граждане заметят это уже с первого декабря.

Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.

В частности ожидается, что с 1 декабря будет повышен прожиточный минимум, что скажется на размере минимальной пенсии по возрасту и на размер доплат за сверхнормативный стаж.

В ПФУ утверждают, что вырастут размеры надбавок, доплат, повышений и минимальных пенсионных выплат.

Кроме того, там напомнили, что с декабря в Украине будет поднята минимальная заработная плата, которая возрастет с 6000 до 6500 гривен.

Это повлияет также на пенсии для людей в возрасте 65 лет, она подрастет до 2600 гривен, что составляет 40% от "минималки".

Как сообщалось ранее, в ПФУ ранее сосчитали, что около 15% украинских пенсионеров (около 1,6 миллиона человек) получают пенсии ниже 2000 гривен.

В то же время в Минсоцполитики обещают, что в следующем году украинцев ждет еще 12 этапов повышения размера пенсионных выплат.