Украинским пенсионерам снова повысят пенсии – когда и почему

В декабре украинским пенсионерам в последний раз в этом году поднимут пенсию

С 1 октября украинские пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет начали получать доплату в 400 гривен в рамках президентской инициативы Владимира Зеленского по увеличению пенсий старших пенсионных возрастов. Но это не последнее запланированное на 2021 год повышение пенсий в Украине.

Так, с 1 декабря украинские пенсионеры, достигшие 65 лет, смогут рассчитывать на повышение минимального размера своей пенсии до 2600 гривен.

Причина тому – рост минимальной заработной платы в Украине до 6500 гривен (по состоянию на 14 октября она составляет 6000 грн), 40% от которой и составит те самые 2600 гривен. Правда, такой размер пенсий будет лишь при условии, что из своих 65 лет мужчины имеют трудовой стаж не менее 35 лет, а женщины – минимум 30 лет.

Остальным же пенсионерам придется довольствоваться увеличением минимальной заработной платы по возрасту с 1 декабря на 80 гривен – с нынешних 1854 до 1934 гривен.

Как пишет пресс-служба Минсоцполитики Украины, с 1 января вырастут пенсии по утрате кормильца семьям, погибшего в зоне проведения АТО/ООС. Минимальная выплата составит 7800 гривен и коснется 2000 семей, чья пенсия вырастет в среднем на 2000 гривен.

Повышение пенсий для украинцев с 1 декабря обойдется бюджету Пенсионного фонда Украины в 18,5 млрд грн, которые Кабинет министров Украины дополнительно выделил фонду.