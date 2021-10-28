Нищенские пенсии получает каждый шестой украинец: подробности

Почти 15% украинских пенсионеров получают в месяц меньше 2000 гривен

В Украине более полутора миллиона пенсионеров находятся за чертой бедности — в их распоряжении находятся пенсионные выплаты меньше 2000 гривен.

Такими статистическими данными поделилась пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Согласно последним подсчетам, в Украине сейчас проживает почти 11 млн пенсионеров. Их значительная часть — 14,9% или же 1,6 млн — в среднем ежемесячно получают около 1839 гривен. Подобный размер доходов поражает воображение с учетом постоянно растущих цен и увеличивающейся коммуналки.

Наибольшая часть украинских пенсионеров — 35,2% или же 3,85 млн человек — получают выплаты в диапазоне от 2001 до 3000 гривен. Средний размер такой пенсии достигает 2456 гривен на человека.

Распределение пенсий в Украине

В Пенсионном фонде выделили еще четыре категории по размеру пенсионных выплат в нашей стране.

Так, от 3001 до 4000 гривен пенсии в Украине имеет 2,2 млн человек. Это составляет 20,8% от общего количества людей, вышедших на заслуженный отдых.

Чуть больше, до 5000 гривен, получает 9,2% от всех пенсионеров. В пересчете на реальных людей эта цифра едва превышает миллион.

Более 1,7 млн украинских пенсионеров имеют выплаты в диапазоне от 5001 до 10000 гривен.

Самой немногочисленной категорией стали люди, получающие пенсионные выплаты более 10000 тысяч гривен. К таким относится всего лишь 4,3% от общего количества пенсионеров (~471 тыс. человек). Средний размер такой пенсии достигает почти 14 тысяч гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине планируют повышение пенсий — в "Слуге народа" снова анонсировали индексацию выплат.