В 2022 году украинцам повысят пенсию, сколько будем получать
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Минсоц обещает пенсионерам новый рост
Уже в будущем году украинским пенсионерам обещают минимальную пенсию в 3000 гривен, правда далеко не всем, а также индексацию, которой «раньше никогда не было».
В текущем году в Пенсионном фонде Украины к собственным достижениям отнесли ускорение получения пенсионерами своих соцвыплат, что стало возможно благодаря их централизованной выплате через Фонд. В настоящий момент 70,5% пенсионеров в Украине получают свои пенсии через банк, а оставшиеся 29,5% — через «Укрпочту».
Министр социальной защиты Украины Марина Лазебная обещает украинским пенсионерам в 2022 году 12 этапов повышения пенсии, и ее минимальный размер в 3000 гривен для мужчин с 35 годами трудового стажа и женщин с 30 годами стажа. Средний же размер пенсии уже с января 2022 года составит не менее 4000 гривен.
Более того, государство обещает, что пенсия в Украине будет расти еще больше после введения накопительного уровня пенсионной системы.
«Мы, в Минсоцполитики, сейчас предлагаем, чтобы в накопительную систему работодатель на старте обязательно отчислял 1% за счет уменьшения ЕСВ. Работник при желании может отчислять еще 1% своей зарплаты. Если он это сделает, то государство добавит такую сумму от себя», — приводит пресс-служба Минсоца слова министр в интервью изданию The Page.
Несмотря на бравурные отчеты Минсоца каждый шестой украинец по-прежнему получает минимальную пенсию менее 2000 гривен.