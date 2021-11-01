У 2022 році українцям підвищать пенсію, скільки будемо отримувати

Мінсоц обіцяє пенсіонерам нове зростання

Вже наступного року українським пенсіонерам обіцяють мінімальну пенсію в 3000 гривень, щоправда, далеко не всім, а також індексацію, якої «раніше ніколи не було».

У поточному році до Пенсійного фонду України до власних здобутків віднесли прискорення отримання пенсіонерами своїх соцвиплат, що стало можливим завдяки їх централізованій виплаті через Фонд. Зараз 70,5% пенсіонерів в Україні отримують свої пенсії через банк, а 29,5%, що залишилися, — через «Укрпошту».

Міністр соціального захисту України Марина Лазебна обіцяє українським пенсіонерам у 2022 році 12 етапів підвищення пенсії та її мінімальний розмір у 3000 гривень для чоловіків з 35 роками трудового стажу та жінок з 30 роками стажу. Середній розмір пенсії вже з січня 2022 року складе не менше 4000 гривень.

Більше того, держава обіцяє, що пенсія в Україні зростатиме ще більше після запровадження накопичувального рівня пенсійної системи.

«Ми, у Мінсоцполітики, зараз пропонуємо, щоб до накопичувальної системи роботодавець на старті обов’язково відраховував 1% за рахунок зменшення ЄСВ. Працівник за бажання може відраховувати ще 1% своєї зарплати. Якщо він це зробить, то держава додасть таку суму від себе», — наводить прес-служба Мінсоцу слова міністр в інтерв’ю The Page.

Незважаючи на бравурні звіти Мінсоцу, кожен шостий українець, як і раніше, отримує мінімальну пенсію менше 2000 гривень.