Мізерну пенсію отримує кожен шостий українець: подробиці
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Всього в Україні нараховується майже 11 млн пенсіонерів
В Україні понад півтора мільйона пенсіонерів перебувають за межею бідності — у їхньому розпорядженні перебувають пенсійні виплати менше ніж 2000 гривень.
Такими статистичними даними поділилася прес-служба Пенсійного фонду України.
Згідно з останніми підрахунками, в Україні зараз проживає майже 11 млн пенсіонерів. Їхня значна частина — 14,9% або 1,6 млн — у середньому щомісяця отримують близько 1839 гривень. Подібний розмір доходів вражає уяву із урахуванням постійно зростаючих цін і комуналки.
Найбільша частина українських пенсіонерів — 35,2% або 3,85 млн осіб — одержує виплати в діапазоні від 2001 до 3000 гривень. Середній розмір такої пенсії сягає 2456 гривень на особу.
У Пенсійному фонді виділили ще чотири категорії за розміром пенсійних виплат нашій країні.
Так, від 3001 до 4000 гривень пенсії в Україні має 2,2 млн. осіб. Це становить 20,8% загальної кількості людей, які вийшли на заслужений відпочинок.
Трохи більше, до 5000 гривень, отримує 9,2% від усіх пенсіонерів. У перерахунку реальних людей ця цифра ледве перевищує мільйон.
Понад 1,7 млн. українських пенсіонерів мають виплати в діапазоні від 5001 до 10000 гривень.
Найменш чисельною категорією стали люди, які отримують пенсійні виплати понад 10000 тисяч гривень. До таких належить лише 4,3% від загальної кількості пенсіонерів (~471 тис. осіб). Середній розмір такої пенсії сягає майже 14 тисяч гривень.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні планують підвищення пенсій — у "Слузі народу" знову анонсували індексацію виплат.
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