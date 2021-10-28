Мізерну пенсію отримує кожен шостий українець: подробиці

Всього в Україні нараховується майже 11 млн пенсіонерів

В Україні понад півтора мільйона пенсіонерів перебувають за межею бідності — у їхньому розпорядженні перебувають пенсійні виплати менше ніж 2000 гривень.

Такими статистичними даними поділилася прес-служба Пенсійного фонду України.

Згідно з останніми підрахунками, в Україні зараз проживає майже 11 млн пенсіонерів. Їхня значна частина — 14,9% або 1,6 млн — у середньому щомісяця отримують близько 1839 гривень. Подібний розмір доходів вражає уяву із урахуванням постійно зростаючих цін і комуналки.

Найбільша частина українських пенсіонерів — 35,2% або 3,85 млн осіб — одержує виплати в діапазоні від 2001 до 3000 гривень. Середній розмір такої пенсії сягає 2456 гривень на особу.

Розподіл пенсій в Україні

У Пенсійному фонді виділили ще чотири категорії за розміром пенсійних виплат нашій країні.

Так, від 3001 до 4000 гривень пенсії в Україні має 2,2 млн. осіб. Це становить 20,8% загальної кількості людей, які вийшли на заслужений відпочинок.

Трохи більше, до 5000 гривень, отримує 9,2% від усіх пенсіонерів. У перерахунку реальних людей ця цифра ледве перевищує мільйон.

Понад 1,7 млн. українських пенсіонерів мають виплати в діапазоні від 5001 до 10000 гривень.

Найменш чисельною категорією стали люди, які отримують пенсійні виплати понад 10000 тисяч гривень. До таких належить лише 4,3% від загальної кількості пенсіонерів (~471 тис. осіб). Середній розмір такої пенсії сягає майже 14 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні планують підвищення пенсій — у "Слузі народу" знову анонсували індексацію виплат.