Пенсию повысят всем – в "Слуге народа" обещают индексацию, "какой раньше не было"

В "Слуге народа" заявили что заботятся о пенсионерах больше предыдущей власти и пересчитают пенсию всем

Украинским пенсионерам в 2022 году обещают минимальную пенсию в 3000 гривен. Правда, получить ее смогут лишь пенсионеры в возрасте 70 лет и старше, которые имеют страховой стаж в 35 лет для мужчин, и 30 лет для женщин.

Кроме того, в президентской фракции «Слуга народа» пообещали в 2022-м году провести индексацию пенсий так, как не делали раньше.

Народный депутат Украины, член фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что индексация-2022 будет радикально отличаться от всех предыдущих перерасчетов пенсии в Украине.

«Несмотря на то, что мы были в кризисе, нам удалось за два года повысить пенсии на 25%. Средняя пенсия повысилась на 25%. Мы ввели доплаты для лиц старше 80 лет, для лиц старше 75 лет. Мы провели индексацию пенсий в этом году, в прошлом году и проведем индексацию в следующем году, причем не так, как было раньше — не проводилась индексация военным и научным работникам. Мы проведем индексацию всем», — так описал нардеп главное отличие индексации пенсий в будущем году.

Также политик раскритиковал предыдущую власть, обвинив ее в игнорировании проблем пенсионеров, и «решении за их счет всех остальных проблем в стране, в том числе свои личных». Гетманцев объяснил это мнением предшественников, считавших пенсионеров «неорганизованной группой населения, которая не выйдет на улицы» и подчеркнул, что для нынешней власти «социалка в целом и особенно пенсионеры являются приоритетом».

Также нардеп посетовал, что из 24 миллионов украинцев трудоспособного возраста взносы в Пенсионный фонд платят лишь 10 миллионов. За еще 3 миллиона взносы платит государство, а 11 миллионов не платят ничего, что отрицательно влияет на накопительную систему пенсий.

Как ранее писал "Телеграф", 1 декабря украинским пенсионерам снова поднимут минимальную пенсию. До 2600 гривен поднимут выплаты пенсионерам в возрасте 65+ лет и страховым стажем в 30+ лет для женщин и 35+ лет для мужчин. На 80 гривен — до 1934 гривен, поднимут пенсии для остальных.