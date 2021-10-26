Пенсионный фонд увеличил финансирование пенсий в октябре: куда пойдут миллионы

В ближайшие месяцы запланировано еще одно повышение пенсии.

Пенсии, которые в скором времени можно будет оформить через портал "Дия", в октябре профинансированы в полном объеме.

Об этом отчитался Пенсионный фонд Украины.

Общая сумма, которую выплатили украинским пенсионерам в этом месяце — 43,8 млрд гривен. Она превышает аналогичную сумму за предыдущий месяц на 400 тысяч гривен. В сентябре 2021 на пенсии для украинцев направили 43,4 млрд гривен.

Напомним, пенсии должны были выплатить до 25 октября — в последний день выплат пенсионеры получили 1,5 млрд гривен. Их предоставляют наличными по месту проживания, на почте или через банк.

Большая сумма связана с тем, что в Украине в октябре часть пенсионеров получили повышенную выплату. Так, по 400 гривен к пенсиям добавили категории граждан от 75 до 80 лет.

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Спустя несколько месяцев — в декабре, части пенсионеров снова повысят выплаты — на последний месяц 2021 запланировано повышение прожиточного минимума и минимальной зарплаты. Повышение пенсий коснется тех, у кого стаж превышает 30 лет для женщин и 35 для мужчин. Им будут выплачивать от 2,6 тыс. гривен.

Ранее "Телеграф" писал, что остальным пенсионерам, не имеющим такого стажа, также повысят выплаты, но сумма прибавки не превысит ста гривен.