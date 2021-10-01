В Украине выросли пенсии: кого коснулось повышение и чего ждать до конца года

Доплата предусмотрена в рамках президентской инициативы по увеличению пенсий для людей старших возрастов

С 1 октября в Украине повысили пенсии, однако доплаты предусмотрены не для всех.

Об этом сообщили в Минсоцполитики.

Так, по 400 гривен прибавят украинцам в возрасте 75-80 лет в рамках президентской инициативы Владимира Зеленского по увеличению пенсий старших пенсионных возрастов.

А с 1 декабря грядет еще одна доплата: в связи с увеличением прожиточного минимума и минимальной зарплаты до 6500 гривен, люди старше 65 лет при наличии стажа свыше 30 лет будут получать от 2600 гривен в месяц.

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В целом у Министерства социальной политики Украины большие планы – в будущем 2022 году ведомство планирует повысить пенсию 5 раз в течение года и добиться минимальной пенсии по стране более 2000 гривен. Отметим, что минимальная пенсия сейчас составляет 1854 гривни.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Пенсионный фонд Украины через свой портал предлагает пенсионерам и застрахованным украинским гражданам онлайн-услуги по своей будущей пенсии, начиная от простейшей, вроде записи на личный прием, и заканчивая более важными.