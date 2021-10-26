Пенсійний фонд збільшив фінансування пенсій у жовтні: куди підуть мільйони

Найближчими місяцями заплановане ще одне підвищення пенсії.

Пенсії, які незабаром можна буде оформити через портал "Дія", у жовтні профінансовані у повному обсязі.

Про це прозвітував Пенсійний фонд України.

Загальна сума, яку виплатили українським пенсіонерам цього місяця, — 43,8 млрд гривень. Вона перевищує аналогічну суму за попередній місяць на 400 тисяч гривень. У вересні 2021 року на пенсії для українців направили 43,4 млрд гривень.

Нагадаємо, пенсії мали виплатити до 25 жовтня — в останній день виплат пенсіонери отримали 1,5 млрд гривень. Їх надають готівкою за місцем проживання, поштою чи через банк.

Велика сума пов’язана з тим, що в Україні у жовтні частина пенсіонерів отримала підвищену виплату. Так, по 400 гривень до пенсій додали категорії громадян віком від 75 до 80 років.

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Через кілька місяців — у грудні, частині пенсіонерів знову підвищать виплати — на останній місяць 2021 року заплановано підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Підвищення пенсій торкнеться тих, у кого стаж перевищує 30 років для жінок та 35 для чоловіків. Їм виплачуватимуть від 2,6 тис. гривень.

Раніше "Телеграф" писав, що решті пенсіонерів, які не мають такого стажу, також підвищать виплати, але сума збільшення не перевищить ста гривень.