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До кінця року в Україні піднімуть мінімальну пенсію: скільки отримають люди похилого віку

Автор
Олена Вєчканова
Дата публікації
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Автор
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Розмір пенсії зміниться завдяки зростанню мінімальної зарплати Новина оновлена 06 жовтня 2021, 15:16
Розмір пенсії зміниться завдяки зростанню мінімальної зарплати

Пенсіонери можуть розраховувати на збільшення виплат до 2600 грн

Вже із 1 грудня 2021 року українські пенсіонери, які отримують "мінімалку", зможуть розраховувати на збільшення виплат.

Про це в особистому Telegram-каналі повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, уряд збільшив дотації Пенсійного Фонду на понад 18 млрд гривень. Таке грошове "вливання" і буде стимулювати збільшення ряду виплат, які дістаються українцям.

Графік перерахунку пенсій в Україні на 2021 рік
Графік перерахунку пенсій в Україні на 2021 рік

Так, згідно з інформацією ПФУ, в грудні разом із пенсіями зміниться і розмір прожиткового мінімуму. Також зросте і заробітна плата: тепер "мінімалка" досягне 6500 гривень.

Відповідно, збільшиться і пенсія. Тепер найменший розмір виплат людям, які вийшли на заслужений відпочинок, не зможе бути нижче 2600 гривень.

Шмигаль наголосив, що подібні зміни є лише частиною комплексного плану щодо поліпшень соцстандартів в Україні.

До слова, на 2021 рік у країні було заплановано 15 різних перерахунків пенсійних виплат для різних категорій населення. Остання із них "відбулася" 1 жовтня: було встановлено щомісячну компенсацію в розмірі 400 гривень для українців у віці 75-80 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у 2022 році мінімальний розмір пенсії може перевалити за 3000 гривень. Хто може розраховувати на подібне підвищення, читайте в нашому матеріалі.

Теги:
#Україна #ПФУ #Пенсії #Підвищення пенсій
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