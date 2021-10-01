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В Україні зросли пенсії: кого торкнулося підвищення і чого чекати до кінця року

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Олена Волкова
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Літнім українцям додадуть по 400 гривень
Літнім українцям додадуть по 400 гривень

Доплата передбачена в рамках президентської ініціативи щодо збільшення пенсій для людей старших вікових груп

З 1 жовтня в Україні підвищили пенсії, однак доплати передбачені не для всіх.

Про це повідомили в Мінсоцполітики.

Так, по 400 гривень додадуть українцям віком 75-80 років в рамках президентської ініціативи Володимира Зеленського по збільшенню пенсій старших пенсійних вікових груп.

А з 1 грудня гряде ще одна доплата: в зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати до 6500 гривень, люди старші за 65 років при наявності стажу понад 30 років отримуватимуть від 2600 гривень в місяць.

В цілому у Міністерства соціальної політики України великі плани — в майбутньому 2022 році відомство планує підвищити пенсію 5 разів протягом року і домогтися мінімальної пенсії по країні понад 2000 гривень. Відзначимо, що мінімальна пенсія зараз становить 1854 гривні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Пенсійний фонд України через свій портал пропонує пенсіонерам і застрахованим українським громадянам онлайн-послуги, починаючи від найпростішої, на зразок запису на особистий прийом, і закінчуючи більш важливими.

Теги:
#Мінсоцполітики #Пенсіонери #Пенсії #Доплата
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