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Частині українців 1 жовтня знову збільшать пенсію — кого торкнеться підвищення

Автор
Микита Синицін
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Українців знову чекає зростання пенсії з 1 жовтня Новина оновлена 29 вересня 2021, 14:03
Українців знову чекає зростання пенсії з 1 жовтня

Українських пенсіонерів старше 75 років чекає доплата в 400 гривень

В Україні 1 жовтня вже вп’яте за 2021 рік збільшать пенсію. Підвищення торкнеться пенсіонерів віком старше 75 років, але які поки не досягли 80 років. Останні отримують доплату в 500 гривень ще з 2020 року.

Підвищення пенсій для українців 75+ в розмірі 400 грн станеться в рамках президентської ініціативи Володимира Зеленського по збільшенню пенсій старших пенсійних вікових груп. За підрахунками Мінсоцполітики України, це підвищення торкнеться близько 1 мільйона пенсіонерів, чия пенсія зросте мінімум до 2500 гривень.

Варто відзначити, що і в цьому випадку розмір пенсії буде в 1,5 раза нижчий за середню по Україні в 3867 гривень.

Наступне підвищення пенсії в Мінсоцполітики обіцяють вже в грудні — в цей раз воно торкнеться всіх пенсіонерів у зв’язку зі зростанням мінімального прожиткового рівня та мінімальної заробітної плати.

В цілому у Міністерства соціальної політики України великі плани — в майбутньому 2022 році відомство планує підвищити пенсію 5 разів протягом року і домогтися мінімальної пенсії по країні понад 2000 гривень.

Теги:
#Пенсійний фонд #Мінсоцполітики #Пенсії #Зростання пенсій
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