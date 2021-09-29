Части украинцев 1 октября вновь увеличат пенсию - кого коснется повышение

Украинских пенсионеров старше 75 лет ждет доплата в 400 гривен

В Украине 1 октября уже в пятый раз за 2021 год будет увеличена пенсия. Повышение коснется пенсионеров возрастом старше 75 лет, но которые пока не достигли 80 лет. Последние получают доплату в 500 гривен еще с 2020 года.

Повышение пенсий для украинцев 75+ в размере 400 грн произойдет в рамках президентской инициативы Владимира Зеленского по увеличению пенсий старших пенсионных возрастов. По подсчетам Минсоцполитики Украины, это повышение коснется порядка 1 миллиона пенсионеров, чья пенсия вырастет минимум до 2500 гривен.

Стоит отметить, что и в этом случае размер пенсии будет в 1,5 раза ниже средней по Украине в 3867 гривен.

Следующее повышение пенсии в Минсоцполитике обещают уже в декабре – в этот раз оно коснется всех пенсионеров в связи с ростом минимального прожиточного уровня и минимальной заработной платы.

В целом у Министерства социальной политики Украины большие планы – в будущем 2022 году ведомство планирует повысить пенсию 5 раз в течение года и добиться минимальной пенсии по стране более 2000 гривен.