Индексация не за горами: украинских пенсионеров ждет приятный сюрприз в октябре
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Украинские пенсионеры получат приятный сюрприз уже в октябре
Уже в октябре 2021 года около миллиона украинских пенсионеров начнут получать дополнительную финансовую помощь.
Согласно планам Министерства социальной политики, с 1 октября пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет получат прибавку к пенсии в размере 400 гривен.
Тем самым их пенсия поднимется до 2500 гривен.
Ожидается, что подобное повышение будет введено и для пенсионеров в возрасте 70-75 лет, однако этого стоит ждать уже в следующем году.
Кроме этой категории населения, Минсоц намерен поднять размер выплат людям, получившим инвалидность в ходе ликвидации Чернобыльской катастрофы, провести индексацию страховых пенсий, а также пересчитать пенсионные выплаты в связи с повышением прожиточного минимума и минимальной зарплаты.
Как сообщалось ранее, Минсоцполитики обещает повысить пенсию в пять раз для 10 миллионов украинцев.
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