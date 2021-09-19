Индексация не за горами: украинских пенсионеров ждет приятный сюрприз в октябре

Украинские пенсионеры получат приятный сюрприз уже в октябре

Уже в октябре 2021 года около миллиона украинских пенсионеров начнут получать дополнительную финансовую помощь.

Согласно планам Министерства социальной политики, с 1 октября пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет получат прибавку к пенсии в размере 400 гривен.

Тем самым их пенсия поднимется до 2500 гривен.

Ожидается, что подобное повышение будет введено и для пенсионеров в возрасте 70-75 лет, однако этого стоит ждать уже в следующем году.

Кроме этой категории населения, Минсоц намерен поднять размер выплат людям, получившим инвалидность в ходе ликвидации Чернобыльской катастрофы, провести индексацию страховых пенсий, а также пересчитать пенсионные выплаты в связи с повышением прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

Как сообщалось ранее, Минсоцполитики обещает повысить пенсию в пять раз для 10 миллионов украинцев.