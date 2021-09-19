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Індексація не за горами: українських пенсіонерів чекає приємний сюрприз у жовтні

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
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Ілюстративне фото Новина оновлена 19 вересня 2021, 18:01
Ілюстративне фото

Українські пенсіонери отримають приємний сюрприз вже в жовтні

Уже в жовтні 2021 року біля мільйона українських пенсіонерів почнуть отримувати додаткову фінансову допомогу.

Згідно з планами Міністерства соціальної політики, з 1 жовтня пенсіонери у віці від 75 до 80 років отримають надбавку до пенсії в розмірі 400 гривень.

Тим самим їх пенсія підніметься до 2500 гривень.

Очікується, що подібне підвищення буде введено і для пенсіонерів у віці 70-75 років, однак цього варто чекати вже в наступному році.

Крім цієї категорії населення, Мінсоц намір підняти розмір виплат людям, які отримали інвалідність під час ліквідації Чорнобильської катастрофи, провести індексацію страхових пенсій, а також перерахувати пенсійні виплати у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати.

Як повідомлялося раніше, Мінсоцполітики обіцяє підвищити пенсію в п’ять разів для 10 мільйонів українців.

Теги:
#Україна #Мінсоцполітики #Пенсії
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