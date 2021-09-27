Рус

Перерахувати пенсію тепер можна не виходячи з дому: як це працює

Автор
Микита Синицін
Дата публікації
Читать на русском
Автор
11
Тепер оформляти пенсію можна і в онлайні Новина оновлена 27 вересня 2021, 13:43
Тепер оформляти пенсію можна і в онлайні

Зовсім необов’язково нести документи до Пенсійного фонду, тепер оформити заяву можна і через Інтернет

Пенсійний фонд України через свій Портал пропонує пенсіонерам і застрахованим українським громадянам онлайн-послуги щодо своєї майбутньої пенсії, починаючи від найпростішої, на кшталт запису на особистий прийом і закінчуючи більш важливими.

Так, тепер можна зовсім не ходити на особистий прийом до Пенсійного Фонду України якщо вам потрібно внести зміни в своє електронне пенсійну справу. На порталі ПФУ є можливість внесення наступних змін:

  • - заяви на зміну способу виплати;
  • - заяви на зміну виплатних реквізитів;
  • - заяви на виділення частки з пенсії у зв’язку з втратою годувальника;
  • - заяви про зміну стану перебування в установах державного забезпечення;
  • - заяви на виплату частини пенсії на непрацездатних членів сім’ї особи, яка перебуває на повному державному утриманні;
  • - заяви про зміну особистих даних пенсіонера.
Почати необхідно з отримання ЕЦП
Почати необхідно з отримання ЕЦП

Для використання даної можливості слід мати електронно-цифровий підпис за допомогою якої увійти в систему, після чого слід:

  • - заповнити атрибути заяви на перерахунок пенсії;
  • - вибрати (за потребою) спосіб інформування по етапах обробки заяви;
  • - визначити бажання отримати електронне пенсійне посвідчення (ЕПП) або паперове пенсійне посвідчення (ППП)
  • - додати скан-копії документів, які є обов’язковими для заяви, і додатково тих документів, які користувач вважає за необхідне;
  • - сформувати заяву (заяви — якщо обраний необхідність одночасної подачі заяви на ЕПП/ППП)
  • - заяву на виплату частини пенсії на непрацездатних членів сім’ї особи, яка перебуває на повному державному утриманні;
  • - заяву про зміну особистих даних пенсіонера;
  • - запит електронною пенсійної справи;
  • - підписати заяву ЕЦП і відправити її в орган ПФУ.
Як правильно оформити заяву на порталі ПФУ
Як правильно оформити заяву на порталі ПФУ

Отримані документи будуть оброблені фахівцями ПФУ, а їх подавець зможе ознайомитися з результатами обробки заяви, включаючи інформацію про стан обробки заяви і закінчуючи рішенням про внесення змін до електронне пенсійну справу.

Всього через три дні українські пенсіонери у віці від 75 до 80 років отримають надбавку до пенсії в розмірі 400 гривень, а з 1 жовтня 2022 року по 300 гривень отримуватимуть пенсіони у віці від 70 до 75 років.

Теги:
#ПФУ #Пенсійний фонд #Мінсоцполітики #Пенсії
Президент України Володимир Зеленський на форумі "Україна 30"
Політика
Форум Зеленського "Україна 30" заробив своїм організаторам мільйони, а оплатили його олігархи - розслідування ЗМІ
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Президент України Володимир Зеленський на форумі "Україна 30"
Форум Зеленського "Україна 30" заробив своїм організаторам мільйони, а оплатили його олігархи - розслідування ЗМІ
Дата публікації
Категорія
Дельта-штам відрізняється від першого варіанту коронавірусу
У МОЗ розповіли, як переносять "Дельту" вакциновані і нещеплені пацієнти
Дата публікації
Категорія
Усик поспішає додому до родини
Усика в "Борисполі" зустріли як Героя: ексклюзивні фото та відео
Дата публікації
Категорія
Підрахунок голосів завершений на всіх 299 округах
Озвучені результати виборів в Німеччині: намічаються складні переговори по коаліції
Дата публікації
Категорія
У Кіровоградській області підвищився рівень госпіталізацій
Уже п'ять областей України знаходяться в "помаранчевій" зоні