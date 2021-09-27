Перерахувати пенсію тепер можна не виходячи з дому: як це працює

Зовсім необов’язково нести документи до Пенсійного фонду, тепер оформити заяву можна і через Інтернет

Пенсійний фонд України через свій Портал пропонує пенсіонерам і застрахованим українським громадянам онлайн-послуги щодо своєї майбутньої пенсії, починаючи від найпростішої, на кшталт запису на особистий прийом і закінчуючи більш важливими.

Так, тепер можна зовсім не ходити на особистий прийом до Пенсійного Фонду України якщо вам потрібно внести зміни в своє електронне пенсійну справу. На порталі ПФУ є можливість внесення наступних змін:

- заяви на зміну способу виплати;

- заяви на зміну виплатних реквізитів;

- заяви на виділення частки з пенсії у зв’язку з втратою годувальника;

- заяви про зміну стану перебування в установах державного забезпечення;

- заяви на виплату частини пенсії на непрацездатних членів сім’ї особи, яка перебуває на повному державному утриманні;

- заяви про зміну особистих даних пенсіонера.

Почати необхідно з отримання ЕЦП

Для використання даної можливості слід мати електронно-цифровий підпис за допомогою якої увійти в систему, після чого слід:

- заповнити атрибути заяви на перерахунок пенсії;

- вибрати (за потребою) спосіб інформування по етапах обробки заяви;

- визначити бажання отримати електронне пенсійне посвідчення (ЕПП) або паперове пенсійне посвідчення (ППП)

- додати скан-копії документів, які є обов’язковими для заяви, і додатково тих документів, які користувач вважає за необхідне;

- сформувати заяву (заяви — якщо обраний необхідність одночасної подачі заяви на ЕПП/ППП)

- заяву на виплату частини пенсії на непрацездатних членів сім’ї особи, яка перебуває на повному державному утриманні;

- заяву про зміну особистих даних пенсіонера;

- запит електронною пенсійної справи;

- підписати заяву ЕЦП і відправити її в орган ПФУ.

Як правильно оформити заяву на порталі ПФУ

Отримані документи будуть оброблені фахівцями ПФУ, а їх подавець зможе ознайомитися з результатами обробки заяви, включаючи інформацію про стан обробки заяви і закінчуючи рішенням про внесення змін до електронне пенсійну справу.

Всього через три дні українські пенсіонери у віці від 75 до 80 років отримають надбавку до пенсії в розмірі 400 гривень, а з 1 жовтня 2022 року по 300 гривень отримуватимуть пенсіони у віці від 70 до 75 років.