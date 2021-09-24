Не хочете стояти в черзі — запишіться на прийом до Пенсійного фонду онлайн: як це працює

"Телеграф" пояснює, як можна в онлайн-режимі записатися на особистий прийом до органу ПФУ

Напередодні підвищення пенсій для деяких українських пенсіонерів у багатьох можуть виникнути питання до Пенсійного фонду України. Одне з найактуальніших питань — чи потрібна особиста присутність для тих, хто тільки оформляє майбутню пенсію, але не бажає робити цього онлайн.

Як з’ясував "Телеграф", рішення в даній ситуації є. Найпростіший вихід — скористатися послугою порталу ПФУ запис на особистий прийом. Для цього необхідно отримати електронно-цифровий підпис і пройти запис на прийом, виконавши такі дії:

- визначити дату і тему відвідування органу ПФУ;

- за даними графіка прийому громадян в органи Пенсійного фонду формується список часу прийому фахівцями органу ПФУ. У ньому зеленим кольором виділені вільні години, червоним — години, обрані клієнтом порталу, помаранчевим — години прийому, зайняті іншими клієнтами порталу;

- вибрати час, зручний вам для відвідування органу Пенсійного фонду, і натиснути кнопку «Записатися на прийом»;

- отримати талон про відвідування органу ПФУ — кнопка «Друк талона». Наявність талона не є обов’язковою для відвідування органу ПФУ.

Як вибрати час на прийом до ПФУ

Виконати всі ці дії можна на електронному порталі Пенсійного фонду України, здійснивши вхід за посиланням.

Для користування онлайн-послугами від ПФУ потрібна електронний підпис

На цей час ПФУ пропонує пенсіонерам та застрахованим особам електронні послуги, на кшталт перерахунку пенсій онлайн.