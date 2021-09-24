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Не хочете стояти в черзі — запишіться на прийом до Пенсійного фонду онлайн: як це працює

Автор
Микита Синицін
Дата публікації
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Автор
17
Для запису на прийом до ПФУ слід виконати всього кілька дій онлайн Новина оновлена 24 вересня 2021, 16:10
Для запису на прийом до ПФУ слід виконати всього кілька дій онлайн

"Телеграф" пояснює, як можна в онлайн-режимі записатися на особистий прийом до органу ПФУ

Напередодні підвищення пенсій для деяких українських пенсіонерів у багатьох можуть виникнути питання до Пенсійного фонду України. Одне з найактуальніших питань — чи потрібна особиста присутність для тих, хто тільки оформляє майбутню пенсію, але не бажає робити цього онлайн.

Як з’ясував "Телеграф", рішення в даній ситуації є. Найпростіший вихід — скористатися послугою порталу ПФУ запис на особистий прийом. Для цього необхідно отримати електронно-цифровий підпис і пройти запис на прийом, виконавши такі дії:

- визначити дату і тему відвідування органу ПФУ;

- за даними графіка прийому громадян в органи Пенсійного фонду формується список часу прийому фахівцями органу ПФУ. У ньому зеленим кольором виділені вільні години, червоним — години, обрані клієнтом порталу, помаранчевим — години прийому, зайняті іншими клієнтами порталу;

- вибрати час, зручний вам для відвідування органу Пенсійного фонду, і натиснути кнопку «Записатися на прийом»;

- отримати талон про відвідування органу ПФУ — кнопка «Друк талона». Наявність талона не є обов’язковою для відвідування органу ПФУ.

Як вибрати час на прийом до ПФУ
Як вибрати час на прийом до ПФУ

Виконати всі ці дії можна на електронному порталі Пенсійного фонду України, здійснивши вхід за посиланням.

Для користування онлайн-послугами від ПФУ потрібна електронний підпис
Для користування онлайн-послугами від ПФУ потрібна електронний підпис

На цей час ПФУ пропонує пенсіонерам та застрахованим особам електронні послуги, на кшталт перерахунку пенсій онлайн.

Теги:
#Україна #ПФУ #Пенсії #Соцвиплати
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