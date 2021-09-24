Не хотите стоять в очереди – запишитесь на прием в Пенсионный фонд онлайн: как это работает

"Телеграф" объясняет, как можно в онлайн-режиме записаться на личный прием в орган ПФУ

В преддверии повышения пенсий для некоторых украинских пенсионеров у многих могут возникнуть вопросы к Пенсионному фонду Украины. Один из самых актуальных вопросов — нужно ли личное присутствие для тех, кто только оформляет будущую пенсию, но не желает делать этого онлайн.

Как выяснил "Телеграф", решение в данной ситуации есть. Наиболее простой выход — воспользоваться услугой портала ПФУ запись на личный прием. Для этого необходимо получить электронно-цифровую подпись и пройти запись на прием, выполнив следующие действия:

- определить дату и тему посещения органа ПФУ;

- по данным графика приема граждан в органы Пенсионного фонда формируется список времени приема специалистами органа ПФУ. В нем зеленым цветом выделены свободные часы, красным — часы, выбранные клиентом портала, оранжевым — часы приема, занятые другими клиентами портала;

- выбрать время, удобное вам для посещения органа Пенсионного фонда, и нажать кнопку «Записаться на прием»;

- получить талон о посещении органа ПФУ — кнопка «Печать талона». Наличие талона не является обязательным для посещения органа ПФУ.

Как выбрать время на прием в ПФУ

Выполнить все эти действия можно на электронном портале Пенсионного фонда Украины, осуществив вход по ссылке.

Для пользования онлайн-услугами от ПФУ нужна электронная подпись

В настоящий момент ПФУ предлагает пенсионерам и застрахованным лицам электронные услуги, вроде перерасчета пенсий онлайн.