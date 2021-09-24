Перерасчет пенсии в Украине - заявление можно подать онлайн
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В век цифровых технологий их начинают использовать и государственные институты.
Так, Пенсионный фонд Украины дает возможность онлайн оставить заявку на получение пенсии или же ее пересчитать наново.
Это можно сделать на Портале услуг ПФУ.
Как и для пользования другим функционалом портала, необходимо прежде всего войти с помощью цифровой подписи. Затем необходимо сформировать и подать заявление.
У этого процесса такие этапы:
- заполнение всех полей-атрибутов заявления
- выбор способа информирования
- выбор электронного или бумажного пенсионного удостоверения
- добавление отсканированных документов, как необходимых, так и дополнительных — по желанию
- формирования заявления/заявлений (при подаче и на электронный, и на бумажный вариант удостоверения)
- подписание электронной подписью и отправка.
Когда специалисты ПФУ обработают заявление — на портале будет информация о состоянии заяви и о решении про перерасчет.
Ранее "Телеграф" писал, что вследствии индексации пенсий больше получать в 2022 году будут около полумиллиона граждан. Также мы публиковали инструкцию про самостоятельный расчет будущей пенсии.
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