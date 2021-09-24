Перерасчет пенсии в Украине - заявление можно подать онлайн

В век цифровых технологий их начинают использовать и государственные институты.

Так, Пенсионный фонд Украины дает возможность онлайн оставить заявку на получение пенсии или же ее пересчитать наново.

Это можно сделать на Портале услуг ПФУ.

Как и для пользования другим функционалом портала, необходимо прежде всего войти с помощью цифровой подписи. Затем необходимо сформировать и подать заявление.

У этого процесса такие этапы:

заполнение всех полей-атрибутов заявления

выбор способа информирования

выбор электронного или бумажного пенсионного удостоверения

добавление отсканированных документов, как необходимых, так и дополнительных — по желанию

формирования заявления/заявлений (при подаче и на электронный, и на бумажный вариант удостоверения)

подписание электронной подписью и отправка.

Заявление на перерасчет пенсии

Когда специалисты ПФУ обработают заявление — на портале будет информация о состоянии заяви и о решении про перерасчет.

Ранее "Телеграф" писал, что вследствии индексации пенсий больше получать в 2022 году будут около полумиллиона граждан. Также мы публиковали инструкцию про самостоятельный расчет будущей пенсии.