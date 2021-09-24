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Перерасчет пенсии в Украине - заявление можно подать онлайн

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Перерасчет пенсии пригодится работающим пенсионерам.
Перерасчет пенсии пригодится работающим пенсионерам.

В век цифровых технологий их начинают использовать и государственные институты.

Так, Пенсионный фонд Украины дает возможность онлайн оставить заявку на получение пенсии или же ее пересчитать наново.

Это можно сделать на Портале услуг ПФУ.

Как и для пользования другим функционалом портала, необходимо прежде всего войти с помощью цифровой подписи. Затем необходимо сформировать и подать заявление.

У этого процесса такие этапы:

  • заполнение всех полей-атрибутов заявления
  • выбор способа информирования
  • выбор электронного или бумажного пенсионного удостоверения
  • добавление отсканированных документов, как необходимых, так и дополнительных — по желанию
  • формирования заявления/заявлений (при подаче и на электронный, и на бумажный вариант удостоверения)
  • подписание электронной подписью и отправка.
Заявление на перерасчет пенсии
Заявление на перерасчет пенсии

Когда специалисты ПФУ обработают заявление — на портале будет информация о состоянии заяви и о решении про перерасчет.

Ранее "Телеграф" писал, что вследствии индексации пенсий больше получать в 2022 году будут около полумиллиона граждан. Также мы публиковали инструкцию про самостоятельный расчет будущей пенсии.

Теги:
#ПФУ #Пенсионеры #Пенсия #Перерасчет
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