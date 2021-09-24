Перерахунок пенсії в Україні — заяву можна подати онлайн

У століття цифрових технологій їх починають використовувати і державні інститути.

Так, Пенсійний фонд України дає можливість онлайн залишити заявку на отримання пенсії або ж її перерахувати наново.

Це можна зробити на Порталі послуг ПФУ.

Як і для користування іншим функціоналом порталу, необхідно перш за все увійти за допомогою цифрового підпису. Потім необхідно сформувати і подати заяву.

У цього процесу такі етапи:

заповнення всіх полів-атрибутів заяви

вибір способу інформування

вибір електронного або паперового пенсійного посвідчення

додавання відсканованих документів, як необхідних, так і додаткових — за бажанням

формування заяви/заяв (при подачі і на електронний, і на паперовий варіант посвідчення)

підписання електронним підписом і відправка.

Заява на перерахунок пенсії

Коли фахівці ПФУ оброблять заяву — на порталі буде інформація про стан заяви і про рішення про перерахунок.

Раніше "Телеграф" писав, що внаслідок індексації пенсій більше отримувати в 2022 році будуть близько півмільйона громадян. Також ми публікували інструкцію про самостійний розрахунок майбутньої пенсії.