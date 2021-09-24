Перерахунок пенсії в Україні — заяву можна подати онлайн
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У століття цифрових технологій їх починають використовувати і державні інститути.
Так, Пенсійний фонд України дає можливість онлайн залишити заявку на отримання пенсії або ж її перерахувати наново.
Це можна зробити на Порталі послуг ПФУ.
Як і для користування іншим функціоналом порталу, необхідно перш за все увійти за допомогою цифрового підпису. Потім необхідно сформувати і подати заяву.
У цього процесу такі етапи:
- заповнення всіх полів-атрибутів заяви
- вибір способу інформування
- вибір електронного або паперового пенсійного посвідчення
- додавання відсканованих документів, як необхідних, так і додаткових — за бажанням
- формування заяви/заяв (при подачі і на електронний, і на паперовий варіант посвідчення)
- підписання електронним підписом і відправка.
Коли фахівці ПФУ оброблять заяву — на порталі буде інформація про стан заяви і про рішення про перерахунок.
Раніше "Телеграф" писав, що внаслідок індексації пенсій більше отримувати в 2022 році будуть близько півмільйона громадян. Також ми публікували інструкцію про самостійний розрахунок майбутньої пенсії.
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