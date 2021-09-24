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Перерахунок пенсії в Україні — заяву можна подати онлайн

Автор
Галина Михайлова
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Автор
20
Перерахунок пенсії знадобиться працюючим пенсіонерам.
Перерахунок пенсії знадобиться працюючим пенсіонерам.

У століття цифрових технологій їх починають використовувати і державні інститути.

Так, Пенсійний фонд України дає можливість онлайн залишити заявку на отримання пенсії або ж її перерахувати наново.

Це можна зробити на Порталі послуг ПФУ.

Як і для користування іншим функціоналом порталу, необхідно перш за все увійти за допомогою цифрового підпису. Потім необхідно сформувати і подати заяву.

У цього процесу такі етапи:

  • заповнення всіх полів-атрибутів заяви
  • вибір способу інформування
  • вибір електронного або паперового пенсійного посвідчення
  • додавання відсканованих документів, як необхідних, так і додаткових — за бажанням
  • формування заяви/заяв (при подачі і на електронний, і на паперовий варіант посвідчення)
  • підписання електронним підписом і відправка.
Заява на перерахунок пенсії
Заява на перерахунок пенсії

Коли фахівці ПФУ оброблять заяву — на порталі буде інформація про стан заяви і про рішення про перерахунок.

Раніше "Телеграф" писав, що внаслідок індексації пенсій більше отримувати в 2022 році будуть близько півмільйона громадян. Також ми публікували інструкцію про самостійний розрахунок майбутньої пенсії.

Теги:
#ПФУ #Пенсіонери #Пенсія #Перерахунок
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