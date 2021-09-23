Як оформити пенсію через інтернет

Для того щоб відправити заявку на пенсію до Пенсійного фонду необов’язково йти туди особисто.

З жовтня українським пенсіонерам держава буде виплачувати трохи більше ніж раніше. Надбавку отримають громадяни віком від 75 до 80 років. Але, для того щоб отримувати пенсію, потрібно спочатку її оформити. У карантин це безпечніше зробити через інтернет.

Пенсію оформляють на Порталі єдиних послуг пенсійного фонду.

Першим етапом необхідно увійти з використанням електронного ключа (кваліфікованої цифрового підпису). Його можна отримати, наприклад, в банку. Також підтверджуємо згоду з правилами порталу.

Вибираємо "Заява на призначення пенсії". Тут необхідно буде заповнити такі поля як особисті дані, адреса реєстрації та проживання, також саме на цьому етапі вводяться паспортні дані і, при необхідності, дані про інвалідність.

На другому етапі за допомогою анкетування визначаються необхідні документи. Для різних категорій пенсіонерів можуть знадобитися різні документи. Якщо пункт анкети потребує документального підтвердження — інформація з’явиться на екрані. На третьому етапі пенсіонеру потрібно прикріпити відскановані версії документів.

Потім заява формується. У неї можна буде внести зміни, роздрукувати або відправити до Пенсійного фонду, знову підписавши електронним підписом. Про відповідь від ПФУ проінформують на Порталі.

Раніше "Телеграф" писав, наскільки пенсії чиновників перевищують пенсії пересічних українців.