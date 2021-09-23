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Как оформить пенсию через интернет

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
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В 2022 году пенсии обещали повысить Новость обновлена 23 сентября 2021, 12:41
В 2022 году пенсии обещали повысить

Для того чтобы отправить заявку на пенсию в Пенсионный фонд необязательно идти туда лично.

С октября украинским пенсионерам государство будет выплачивать чуть больше чем ранее. Прибавку получат граждане возрастом от 75 до 80 лет. Но, для того чтобы получать пенсию, нужно сначала ее оформить. В карантин это безопаснее сделать через интернет.

Пенсию оформляют на Портале единых услуг пенсионного фонда.

Первым этапом необходимо войти с использованием электронного ключа (квалифицированной цифровой подписи). Ее можно получить, например, в банке. Также подтверждаем согласие с правилами портала.

Выбираем "Заявление на назначение пенсии". Здесь необходимо будет заполнить такие поля как личные данные, адрес регистрации и проживания, также именно на этом этапе вводятся паспортные данные и, при необходимости, данные об инвалидности.

На втором этапе с помощью анкетирования определяются необходимые документы. Для разных категорий пенсионеров могут понадобиться разные документы. Если пункт анкеты нуждается в документальном подтверждении — информация появится на экране. На третьем этапе пенсионеру нужно прикрепить отсканированные версии документов.

Затем заявление формируется. В него можно будет внести изменения, распечатать либо отправить в Пенсионный фонд, снова подписав электронной подписью. Про ответ от ПФУ проинформируют на Портале.

Ранее "Телеграф" писал, насколько пенсии чиновников превышают пенсии обычных украинцев.

Теги:
#Пенсионный фонд #Заявление #Пенсия
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