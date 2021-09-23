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Старість близько: як розрахувати пенсію самостійно

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Для цього необхідно скористатися сайтом ПФУ
Для цього необхідно скористатися сайтом ПФУ

Можна заздалегідь оцінити перспективи і припустити ймовірні зміни.

Крім того, щоб оформити заявку на пенсію онлайн, Пенсійний фонд дає можливість підрахувати, скільки грошей буде платити держава тій чи іншій людини.

Робиться це на Порталі послуг Пенсійного фонду за допомогою "Пенсійного калькулятора".

Для того, щоб ним скористатися, на порталі необхідно авторизуватись натиснувши "вхід" і ввівши електронний підпис або зареєструватися.

Після проходження процедури в "Пенсійному калькуляторі" будь-яка людина побачить свої дані — ім’я, дату народження та інші, а також дані про трудовий стаж. Можна вибрати, як розраховувати пенсію — за даними або з урахуванням ймовірного стажу на час вступу в пенсійний вік.

Пенсійний калькулятор від ПФУ
Пенсійний калькулятор від ПФУ

Також можна оновити дані про трудову діяльність — змінити зарплату, доповнити часові періоди.

Потім натискається кнопка "Зберегти і розрахувати". В результаті можна побачити розмір орієнтовної пенсії з урахуванням страхового стажу на дату розрахунку і протокол по якому він проводився. Зробити такий розрахунок можна скільки завгодно разів.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні планують проіндексувати пенсії в 2022 році.

Теги:
#ПФУ #Пенсія #Пенсійний калькулятор
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