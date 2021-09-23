Укр

Старость близко: как рассчитать пенсию самостоятельно

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
23
Для этого необходимо воспользоваться сайтом ПФУ Новость обновлена 23 сентября 2021, 13:49
Для этого необходимо воспользоваться сайтом ПФУ

Можно заранее оценить перспективы и предположить изменения.

Кроме того, чтобы оформить заявку на пенсию онлайн, Пенсионный фонд дает возможность подсчитать, сколько денег будет платить государство тому или иному человеку.

Делается это на Портале услуг Пенсионного фонда с помощью "Пенсионного калькулятора".

Для того чтобы им воспользоваться на портале необходимо авторизоваться нажав "вход" и введя электронную подпись либо зарегистрироваться.

После прохождения процедуры в "Пенсионном калькуляторе" любой человек увидит свои данные — имя, дату рождения и другие, а также данные про его трудовой стаж. Можно выбрать, как рассчитывать пенсию — по данным или с учетом вероятного стажа на время вступления в пенсионный возраст.

Пенсионный калькулятор от ПФУ
Пенсионный калькулятор от ПФУ

Также можно обновить данные о трудовой деятельности — изменить зарплату, дополнить временные периоды.

Затем нажимается кнопка "Сохранить и рассчитать". В результате можно увидеть размер ориентировочной пенсии с учетом страхового стажа на дату расчета и протокол по которому он производился. Сделать такой расчет можно любое количество раз.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине планируют проиндексировать пенсии в 2022 году.

Теги:
#ПФУ #Пенсия #Пенсионный калькулятор
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