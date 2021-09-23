Как подать заявление на перерасчет пенсии: пошаговая инструкция

Заявление о перерасчете пенсии можно подать не выходя из дома

В октябре украинские пенсионеры начнут получать надбавки к пенсиям. Размер дополнительной финансовой помощи будет связан не только с возрастом граждан, но и с повышением прожиточного минимума и минимальной зарплаты. Кроме того, если вы уверены, что получаете слишком низкую пенсию, то можно не выходя из дома подать заявление на ее перерасчет.

Такое заявление можно сформировать с помощью портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для авторизации на портале необходимо иметь электронную цифровую подпись (его можно получить, например, в банке и также в онлайн-режиме). Если электронный ключ у вас есть — переходите по ссылке.

Вам откроется форма заявления на перерасчет пенсии, которую следует заполнить. ПФУ просит указать налоговый номер и вид перерасчета пенсии, личные данные, адрес регистрации и проживания и, при необходимости, данные об инвалидности.

После этого пенсионеров просят приложить к заявлению скан-копии документов, которые являются обязательными для заявления (например идентификационный номер, трудовая книжка или справка о стаже, паспорт/вид на жительство, подпись пенсионера, фото пенсионера), и дополнительные документы, которые вы считаете необходимыми.

Далее выбираете способ информирования об обработке вашего заявления, определяете, хотите ли вы получить электронное пенсионное удостоверение (ЭПП), или бумажное пенсионное удостоверение (ППП).

После заполнения всех полей следует сформировать заявление, подписать с помощью цифровой подписи и отправить в орган ПФУ. Все это делается с помощью указаний на портале.

О результатах обработки заявления о перерасчете пенсии Вам сообщат на портале ПФУ.

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