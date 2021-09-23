Як подати заяву на перерахунок пенсії: покрокова інструкція

Заяву про перерахунок пенсії можна подати не виходячи з дому

У жовтні місяці українські пенсіонери почнуть отримувати надбавку до пенсії. Розмір додаткової фінансової допомоги буде повʼязаний не лише з віком громадян, а й з підвищенням прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати. Крім того, якщо ви впевнені, що тримуєте занадто низьку пенсію, то можна не виходячи з дому подати заяву на її перерахунок.

Таку заяву можна сформувати за допомогою порталу електронних послуг Пенсійного фонду України.

Для авторизації на порталі необхідно мати електронний цифровий підпис (його можна отримати, наприклад, у банку і також у онлайн-режимі). Якщо електронний ключ у вас є — переходьте за посиланням.

Вам відкриється форма заяви на перерахунок пенсії, яку слід заповнити. ПФУ просить вказати податковий номер та вид перерахунку пенсії, особисті дані, адресу реєстрації та проживання і, при необхідності, дані про інвалідність.

Після цього пенсіонерів просять додати до заяви скан-копії документів, які є обовʼязковими для заяви (наприклад ідентифікаційний номер, трудова книжка, або довідка про стаж, паспорт/посвідка на проживання, підпис пенсіонера, фото пенсіонера), та додаткові документи, які ви вважаєте необхідними.

Далі обираєте спосіб інформування про обробку вашої заяви, визначаєте, чи хочете ви отримати електронне пенсійне посвідчення (ЕПП), чи паперове пенсійне посвідчення (ППП).

Після заповнення усіх полів слід сформувати заяву, підписати за допомогою цифрового підпису та надіслати до органу ПФУ. Все це робиться за допомогою вказівок на порталі.

Про результати опрацювання заяви перерахунку пенсії Вам повідомлять на порталі ПФУ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як оформити пенсію через інтернет.