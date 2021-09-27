Укр

Пересчитать пенсию теперь можно не выходя из дома: как это работает

Автор
Никита Синицин
Дата публикации
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Автор
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Теперь оформлять пенсию можно и в онлайне Новость обновлена 27 сентября 2021, 13:43
Теперь оформлять пенсию можно и в онлайне

Вовсе необязательно нести документы в Пенсионный фонд, теперь оформить заявление можно и через Интернет

Пенсионный фонд Украины через свой Портал предлагает пенсионерам и застрахованным украинским гражданам онлайн-услуги по своей будущей пенсии, начиная от простейшей, вроде записи на личный прием и заканчивая более важными.

Так, теперь можно вовсе не ходить на личный прием в Пенсионный Фонд Украины если вам требуется внести изменения в свое электронное пенсионное дело. На портале ПФУ доступно внесение следующих изменений:

  • - заявление на изменение образа выплаты;
  • - заявление на смену выплатных реквизитов;
  • - заявление на выделение доли из пенсии в связи с потерей кормильца;
  • - заявление об изменении состояния пребывания в учреждениях государственного обеспечения;
  • - заявление на выплату части пенсии на нетрудоспособных членов семьи лица, находящегося на полном государственном обеспечении;
  • - заявление об изменении личных данных пенсионера.
Начать необходимо с получения ЭЦП
Начать необходимо с получения ЭЦП

Для использования данной возможности следует иметь электронно-цифровую подпись при помощи которой войти в систему, после чего следует:

  • - заполнить атрибуты заявления на перерасчет пенсии;
  • - выбрать (по необходимости) способ информирования по этапам обработки заявления;
  • - определить желание получить электронное пенсионное удостоверение (ЭПП) или бумажное пенсионное удостоверение (БПП)
  • - добавить скан-копии документов, которые являются обязательными для заявления, и дополнительно тех документов, которые пользователь считает необходимым;
  • - сформировать заявление (заявления — если выбран необходимость одновременной подачи заявления на ЭПП/БПП)
  • - заявление на выплату части пенсии на нетрудоспособных членов семьи лица, находящегося на полном государственном обеспечении;
  • - заявление об изменении личных данных пенсионера;
  • - запрос электронной пенсионного дела;
  • - подписать заявление ЭЦП и отправить ее в орган ПФУ.
Как правильно оформить заявление на портале ПФУ
Как правильно оформить заявление на портале ПФУ

Полученные документы будут обработаны специалистами ПФУ, а их податель сможет ознакомиться с результатами обработки заявления, включая информацию о состоянии обработки заявления и заканчивая решением о внесении изменений в электронное пенсионное дело.

Всего через три дня украинские пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет получат надбавку к пенсии в размере 400 гривен, а с 1 октября 2022 года по 300 гривен будут получать пенсионы в возрасте от 70 до 75 лет.

Теги:
#ПФУ #Пенсионный фонд #Минсоцполитики #Пенсии
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