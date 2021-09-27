Пересчитать пенсию теперь можно не выходя из дома: как это работает

Вовсе необязательно нести документы в Пенсионный фонд, теперь оформить заявление можно и через Интернет

Пенсионный фонд Украины через свой Портал предлагает пенсионерам и застрахованным украинским гражданам онлайн-услуги по своей будущей пенсии, начиная от простейшей, вроде записи на личный прием и заканчивая более важными.

Так, теперь можно вовсе не ходить на личный прием в Пенсионный Фонд Украины если вам требуется внести изменения в свое электронное пенсионное дело. На портале ПФУ доступно внесение следующих изменений:

- заявление на изменение образа выплаты;

- заявление на смену выплатных реквизитов;

- заявление на выделение доли из пенсии в связи с потерей кормильца;

- заявление об изменении состояния пребывания в учреждениях государственного обеспечения;

- заявление на выплату части пенсии на нетрудоспособных членов семьи лица, находящегося на полном государственном обеспечении;

- заявление об изменении личных данных пенсионера.

Начать необходимо с получения ЭЦП

Для использования данной возможности следует иметь электронно-цифровую подпись при помощи которой войти в систему, после чего следует:

- заполнить атрибуты заявления на перерасчет пенсии;

- выбрать (по необходимости) способ информирования по этапам обработки заявления;

- определить желание получить электронное пенсионное удостоверение (ЭПП) или бумажное пенсионное удостоверение (БПП)

- добавить скан-копии документов, которые являются обязательными для заявления, и дополнительно тех документов, которые пользователь считает необходимым;

- сформировать заявление (заявления — если выбран необходимость одновременной подачи заявления на ЭПП/БПП)

- заявление на выплату части пенсии на нетрудоспособных членов семьи лица, находящегося на полном государственном обеспечении;

- заявление об изменении личных данных пенсионера;

- запрос электронной пенсионного дела;

- подписать заявление ЭЦП и отправить ее в орган ПФУ.

Как правильно оформить заявление на портале ПФУ

Полученные документы будут обработаны специалистами ПФУ, а их податель сможет ознакомиться с результатами обработки заявления, включая информацию о состоянии обработки заявления и заканчивая решением о внесении изменений в электронное пенсионное дело.

Всего через три дня украинские пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет получат надбавку к пенсии в размере 400 гривен, а с 1 октября 2022 года по 300 гривен будут получать пенсионы в возрасте от 70 до 75 лет.