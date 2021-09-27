Пересчитать пенсию теперь можно не выходя из дома: как это работает
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Вовсе необязательно нести документы в Пенсионный фонд, теперь оформить заявление можно и через Интернет
Пенсионный фонд Украины через свой Портал предлагает пенсионерам и застрахованным украинским гражданам онлайн-услуги по своей будущей пенсии, начиная от простейшей, вроде записи на личный прием и заканчивая более важными.
Так, теперь можно вовсе не ходить на личный прием в Пенсионный Фонд Украины если вам требуется внести изменения в свое электронное пенсионное дело. На портале ПФУ доступно внесение следующих изменений:
- - заявление на изменение образа выплаты;
- - заявление на смену выплатных реквизитов;
- - заявление на выделение доли из пенсии в связи с потерей кормильца;
- - заявление об изменении состояния пребывания в учреждениях государственного обеспечения;
- - заявление на выплату части пенсии на нетрудоспособных членов семьи лица, находящегося на полном государственном обеспечении;
- - заявление об изменении личных данных пенсионера.
Для использования данной возможности следует иметь электронно-цифровую подпись при помощи которой войти в систему, после чего следует:
- - заполнить атрибуты заявления на перерасчет пенсии;
- - выбрать (по необходимости) способ информирования по этапам обработки заявления;
- - определить желание получить электронное пенсионное удостоверение (ЭПП) или бумажное пенсионное удостоверение (БПП)
- - добавить скан-копии документов, которые являются обязательными для заявления, и дополнительно тех документов, которые пользователь считает необходимым;
- - сформировать заявление (заявления — если выбран необходимость одновременной подачи заявления на ЭПП/БПП)
- - заявление на выплату части пенсии на нетрудоспособных членов семьи лица, находящегося на полном государственном обеспечении;
- - заявление об изменении личных данных пенсионера;
- - запрос электронной пенсионного дела;
- - подписать заявление ЭЦП и отправить ее в орган ПФУ.
Полученные документы будут обработаны специалистами ПФУ, а их податель сможет ознакомиться с результатами обработки заявления, включая информацию о состоянии обработки заявления и заканчивая решением о внесении изменений в электронное пенсионное дело.
Всего через три дня украинские пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет получат надбавку к пенсии в размере 400 гривен, а с 1 октября 2022 года по 300 гривен будут получать пенсионы в возрасте от 70 до 75 лет.
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