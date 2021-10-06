Укр

К концу года в Украине поднимут минимальную пенсию: сколько получат старики

Автор
Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Размер пенсии изменится благодаря росту минимальной зарплаты Новость обновлена 06 октября 2021, 15:16
Размер пенсии изменится благодаря росту минимальной зарплаты

Пенсионеры могут рассчитывать на увеличение выплат до 2600 грн

Уже с 1 декабря 2021 года украинские пенсионеры, получающие "минималку", смогут рассчитывать на увеличение выплат.

Об этом в личном Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, правительство увеличило дотации Пенсионного Фонда на более 18 млрд гривен. Такое денежное "вливание" и будет стимулировать увеличение ряда выплат, которые достаются украинцам.

График перерасчета пенсий в Украине на 2021 год
График перерасчета пенсий в Украине на 2021 год

Так, согласно информации ПФУ, в декабре вместе с пенсиями изменится и размер прожиточного минимума. Также вырастет и заработная плата: теперь "минималка" достигнет 6500 гривен.

Соответственно, вырастет и пенсия. Теперь наименьший размер выплат людям, вышедшим на заслуженный отдых, не сможет быть ниже 2600 гривен.

Шмыгаль подчеркнул, что подобные изменения являются лишь частью комплексного плана относительно улучшений соцстандартов в Украине.

К слову, на 2021 год в стране было запланировано 15 различных перерасчетов пенсионных выплат для различных категорий населений. Последняя из них "состоялась" 1 октября: было установлено ежемесячную компенсацию в размере 400 гривен для украинцев в возрасте 75-80 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в 2022 году минимальный размер пенсии может перевалить за 3000 гривен. Кто может рассчитывать на подобное повышение, читайте в нашем материале.

Теги:
#Украина #ПФУ #Пенсии #Повышение пенсий
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