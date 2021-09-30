Укр

В 2022-м минимальная пенсия в Украине доберется до 3000 грн: кому светит повышение

Автор
Никита Синицин
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Автор
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Украинским пенсионерам обещают минималку в 3 тысячи гривен Новость обновлена 30 сентября 2021, 18:12
Украинским пенсионерам обещают минималку в 3 тысячи гривен

В будущем году минимальная пенсия для украинцев может составить 3 тысячи гривен, правда, не для всех

С завтрашнего дня украинские пенсионеры старше 75 лет будут получать доплату в 400 гривен, а в декабре пенсия снова вырастет в связи с ростом прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

Тем временем в Министерстве социальной политики Украины заявили, что и в 2022 году случится неоднократное повышение пенсий.

Так, пресс-служба ведомства сообщает, что в будущем году минимальная пенсионная выплата для украинца в возрасте от 70 лет, при наличии страхового стажа 35 лет у мужчины и 30 лет у женщины, будет не менее 3000 гривен.

«Во-первых, с 1 марта пройдет индексация пенсий. И я надеюсь, что в 2022 году она состоится для всех без исключения пенсионеров по одинаковым правилам. Во-вторых, реализация президентской программы возрастных доплат к пенсиям, которой мы последовательно охватываем людей от 70 лет, дает нам возможность выйти на новую минимальную пенсионную гарантию», — пояснила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Также по словам чиновницы, власть должна сосредоточить свои усилия на том, чтобы:

  • восстановить справедливость в солидарной системе;
  • ввести обязательные пенсионные накопления и стимулировать развитие добровольных;
  • обеспечить для каждого человека почтенного возраста доступность необходимых социальных услуг гарантированного объема и качества в соответствии с его индивидуальными потребностями.

В рамках всего этого, подчеркнула министр, готовится законопроект о реформе системы государственных гарантий поддержки доходов нетрудоспособных лиц.

В целом в 2022 году украинским пенсионерам обещают поднять пенсию 5 раз в течение года.

Теги:
#Минсоцполитики #Пенсионеры #Глава Минсоцполитики #Рост пенсий
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