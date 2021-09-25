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Коли українцям виплатять пенсії за вересень

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Пенсія українців Новина оновлена 25 вересня 2021, 08:48
Пенсія українців

Пенсії у вересні повинні отримати всі українці.

Кожен четвертий український пенсіонер продовжує працювати, щоб вижити. Одночасно з цим Пенсійний Фонд відзвітував про закінчення фінансування пенсій у вересні.

Про це повідомляється на сайті ПФУ.

На вересневі пенсії витратили за останній день — п’ятницю 1,5 млрд грн, тоді як всього за місяць виплатили 43,4 млрд.

Раніше в повідомленнях про виплати пенсій в ПФУ стверджували, що фінансування йде за планом і нарахування кожному пенсіонеру відбудеться в виокремлену для пенсіонерів дату виплати в установленому порядку.

Пенсію в Україні виплачують не пізніш 25 числа поточного місяця, в грошовій формі, через банк або за місцем фактичного проживання. Виплатних період починається 4 числом місяця. Нарахування коштів відбувається поетапно. Так, наприклад, 20 вересня профінансували 2,4 млрд грн пенсій.

Частины пенсіонерів пенсія виплачується строго до 10 числа. Це підвищені пенсії для категорій громадян, визначені законодавством (ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"):

  • інваліди війни,
  • учасники бойових дій,
  • особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
  • члени сімей загиблих.

Раніше "Телеграф" писав, що ПФУ на сайті запустив можливість подати заяву на пенсію через інтернет, а також самостійно дізнатися — яка пенсія "світить" кожному українцеві.

Теги:
#ПФУ #Пенсія #Пенсійні виплати
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