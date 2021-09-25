Когда украинцам выплатят пенсии за сентябрь

Пенсии в сентябре должны получить все украинцы.

Каждый четвертый украинский пенсионер продолжает работать, чтобы выжить. Одновременно с этим Пенсионный Фонд отчитался про окончание финансирования пенсий в сентябре.

Об этом сообщается на сайте ПФУ.

На сентябрьские пенсии потратили за последний день — пятницу 1,5 млрд грн, тогда как всего за месяц выплатили 43,4 млрд.

Ранее в сообщениях о выплатах пенсий в ПФУ утверждали, что финансирование идет по плану и начисление каждому пенсионеру произойдет в определенную для пенсионеров дату выплаты в установленном порядке.

Пенсию в Украине выплачивают не позже 25 числа текущего месяца, в денежной форме, через банк или по месту фактического проживания. Выплатный период начинается 4 числом месяца. Начисление средств происходит поэтапно. Так, например, 20 сентября профинансировали 2,4 млрд грн пенсий.

Части пенсионеров пенсия выплачивается строго до 10 числа. Это повышенные пенсии для категорий граждан, определенных законодательством ( ЗУ "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты"):

инвалиды войны,

участники боевых действий,

лица, имеющие особые заслуги перед Родиной,

члены семей погибших.

Ранее "Телеграф" писал, что ПФУ на сайте запустил возможность подать заявление на пенсию через интернет, а также самостоятельно узнать — какая пенсия "светит" каждому украинцу.