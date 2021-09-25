Пенсії в Україні оформлятимуть по-новому
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Портал "Дія" розширить перелік соцпослуг.
Крім оформлення пенсії на порталі Пенсійного фонду України, у одержувачів з’явиться ще одна можливість подачі заявки — через портал "Дія". Також можна буде подати заявку на оформлення субсидії та призначення соцдопомоги для малозабезпечених.
Про це повідомляє Мінціфровой трансформації.
Пілотний проект з Єдиною інформсистемою соціальної сфери (ЕІССС) запрацює в двох областях. Він уже раніше тестувався в частині Київської і Житомирської областей.
Можливості, які будуть реалізовані до кінця 2021:
- для отримання субсидії досить буде заповнити заяву на порталі "Дія".
- державна соцдопомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
- соцдопомога на дітей одиноким матерям
- соцдопомога на важкохворих дітей
- соцдопомога при усиновленні дитини
- соцдопомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
- отримання пенсій
- звернення за наданням соціальних послуг
- призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги.
Всі необхідні заяви і декларації будуть подаватися в електронному вигляді. Також в 2021 буде створений Реєстр постачальників і одержувачів соціальних послуг.
Раніше "Телеграф" писав, що ПФУ виплатив всі пенсії за вересень.
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