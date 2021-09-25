Пенсії в Україні оформлятимуть по-новому

Портал "Дія" розширить перелік соцпослуг.

Крім оформлення пенсії на порталі Пенсійного фонду України, у одержувачів з’явиться ще одна можливість подачі заявки — через портал "Дія". Також можна буде подати заявку на оформлення субсидії та призначення соцдопомоги для малозабезпечених.

Про це повідомляє Мінціфровой трансформації.

Пілотний проект з Єдиною інформсистемою соціальної сфери (ЕІССС) запрацює в двох областях. Він уже раніше тестувався в частині Київської і Житомирської областей.

Можливості, які будуть реалізовані до кінця 2021:

для отримання субсидії досить буде заповнити заяву на порталі "Дія".

державна соцдопомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

соцдопомога на дітей одиноким матерям

соцдопомога на важкохворих дітей

соцдопомога при усиновленні дитини

соцдопомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

отримання пенсій

звернення за наданням соціальних послуг

призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги.

Всі необхідні заяви і декларації будуть подаватися в електронному вигляді. Також в 2021 буде створений Реєстр постачальників і одержувачів соціальних послуг.

Раніше "Телеграф" писав, що ПФУ виплатив всі пенсії за вересень.