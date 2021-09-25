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Пенсії в Україні оформлятимуть по-новому

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Портал "Дія". Новина оновлена 25 вересня 2021, 11:25
Портал "Дія".

Портал "Дія" розширить перелік соцпослуг.

Крім оформлення пенсії на порталі Пенсійного фонду України, у одержувачів з’явиться ще одна можливість подачі заявки — через портал "Дія". Також можна буде подати заявку на оформлення субсидії та призначення соцдопомоги для малозабезпечених.

Про це повідомляє Мінціфровой трансформації.

Пілотний проект з Єдиною інформсистемою соціальної сфери (ЕІССС) запрацює в двох областях. Він уже раніше тестувався в частині Київської і Житомирської областей.

Можливості, які будуть реалізовані до кінця 2021:

  • для отримання субсидії досить буде заповнити заяву на порталі "Дія".
  • державна соцдопомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
  • соцдопомога на дітей одиноким матерям
  • соцдопомога на важкохворих дітей
  • соцдопомога при усиновленні дитини
  • соцдопомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
  • отримання пенсій
  • звернення за наданням соціальних послуг
  • призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги.

Всі необхідні заяви і декларації будуть подаватися в електронному вигляді. Також в 2021 буде створений Реєстр постачальників і одержувачів соціальних послуг.

Раніше "Телеграф" писав, що ПФУ виплатив всі пенсії за вересень.

Теги:
#Соціальні виплати #Пенсії #ДІЯ
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