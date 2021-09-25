Пенсии в Украине будут оформлять по-новому

Портал "Дия" расширит перечень предоставляемых соцуслуг.

Кроме оформления пенсии на портале Пенсионного фонда Украины, у получателей появится еще одна возможность подачи заявки — через портал "Дия". Также можно будет подать заявку на оформление субсидии и назначение соцпомощи для малообеспеченых.

Об этом сообщает Минцифровой трансформации.

Пилотный проект по единой информсистеме социальной сферы (ЕИССС) заработает в двух областях. Он уже ранее тестировался в части Киевской и Житомирской областей.

Возможности, которые будут реализованы до конца 2021:

для получения субсидии достаточно будет заполнить заявление на портале "Дия".

государственная соцпомощь на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство

соцпомощь на детей одиноким матерям

соцпомощь на тяжелобольных детей

соцпомощь при усыновлении ребенка

соцпомощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью

получение пенсий

обращение за предоставлением социальных услуг

назначение компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги.

Все необходимые заявления и декларации будут подаваться в электронном виде. Также в 2021 будет создан Реестр поставщиков и получателей социальных услуг.

Ранее "Телеграф" писал, что ПФУ выплатил все пенсии за сентябрь.