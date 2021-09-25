Пенсии в Украине будут оформлять по-новому
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Портал "Дия" расширит перечень предоставляемых соцуслуг.
Кроме оформления пенсии на портале Пенсионного фонда Украины, у получателей появится еще одна возможность подачи заявки — через портал "Дия". Также можно будет подать заявку на оформление субсидии и назначение соцпомощи для малообеспеченых.
Об этом сообщает Минцифровой трансформации.
Пилотный проект по единой информсистеме социальной сферы (ЕИССС) заработает в двух областях. Он уже ранее тестировался в части Киевской и Житомирской областей.
Возможности, которые будут реализованы до конца 2021:
- для получения субсидии достаточно будет заполнить заявление на портале "Дия".
- государственная соцпомощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство
- соцпомощь на детей одиноким матерям
- соцпомощь на тяжелобольных детей
- соцпомощь при усыновлении ребенка
- соцпомощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью
- получение пенсий
- обращение за предоставлением социальных услуг
- назначение компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги.
Все необходимые заявления и декларации будут подаваться в электронном виде. Также в 2021 будет создан Реестр поставщиков и получателей социальных услуг.
Ранее "Телеграф" писал, что ПФУ выплатил все пенсии за сентябрь.
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