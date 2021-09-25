Укр

Пенсии в Украине будут оформлять по-новому

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Портал "Дия". Новость обновлена 25 сентября 2021, 11:25
Портал "Дия".

Портал "Дия" расширит перечень предоставляемых соцуслуг.

Кроме оформления пенсии на портале Пенсионного фонда Украины, у получателей появится еще одна возможность подачи заявки — через портал "Дия". Также можно будет подать заявку на оформление субсидии и назначение соцпомощи для малообеспеченых.

Об этом сообщает Минцифровой трансформации.

Пилотный проект по единой информсистеме социальной сферы (ЕИССС) заработает в двух областях. Он уже ранее тестировался в части Киевской и Житомирской областей.

Возможности, которые будут реализованы до конца 2021:

  • для получения субсидии достаточно будет заполнить заявление на портале "Дия".
  • государственная соцпомощь на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство
  • соцпомощь на детей одиноким матерям
  • соцпомощь на тяжелобольных детей
  • соцпомощь при усыновлении ребенка
  • соцпомощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью
  • получение пенсий
  • обращение за предоставлением социальных услуг
  • назначение компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги.

Все необходимые заявления и декларации будут подаваться в электронном виде. Также в 2021 будет создан Реестр поставщиков и получателей социальных услуг.

Ранее "Телеграф" писал, что ПФУ выплатил все пенсии за сентябрь.

Теги:
#Социальные выплаты #Пенсии #ДИЯ
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